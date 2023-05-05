Какие продукты плохо влияют на сердце – их лучше убрать из рациона

Проблемы с сердечно-сосудистой системой. Фото: Freepik

Врачи–кардиологи рассказали, какие продукты питания очень плохо влияют на сердце человека. По словам медиков, одними из продуктов, несущих наибольшую опасность для сердца человека, являются продукты, имеющие высокий гликемический индекс.

Об этом сообщает портал "Time"

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По словам медиков, на первом месте среди таких продуктов стоит сахар, который содержится в большом количестве в хлебобулочных изделиях и других продуктах с высоким ГИ. Речь идет об индексе, который влияет на уровень сахара в крови.

Сахар, плохо влияющий на сердце. Фото иллюстративное: Pixabay

Также в список таких продуктов входит белый рис, белый хлеб, выпечка и разные сладости, которые не следует употреблять вообще.

"Быстрые углеводы — белый хлеб, белый рис, сладости, выпечка — не нужны организму, мы можем спокойно жить и обходиться без них. Большое количество продуктов с высоким гликемическим индексом в рационе способствует появлению диабета, проблем с сердечно-сосудистой системой", — утверждают медики.

Выпечка, содержащая много сахара в своем составе. Фото: Pixabay

Кроме того, на сердце человека плохо влияет и соль, которую нужно немного убрать из рациона. Стоит отметить, что в день нужно употреблять не более шести грамм соли или одну чайную ложку без горки.

Кардиологи также не рекомендуют употреблять эти продукты:

алкогольные напитки. Но медики объяснили, что можно употреблять исключительно красное сухое вино три–четыре раза в неделю;

трансжиры, входящие в состав сосисок, полуфабрикатов и фастфуда;

пальмовое масло, которое часто входит в состав различных молочных продуктов.

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