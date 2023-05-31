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Прибирають зморшки та покращують нігті: які горіхи здатні омолодити

31 травня 2023 20:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які горіхи здатні омолоджувати – що кажуть медики
Популярні горіхи, які допомагають омолодитися. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли, який вид горіхів має корисні властивості та позитивно впливає на організм людини. За словами лікарів, саме волоські горіхи здатні омолоджувати, прибирати маленькі зморшки та бути профілактикою для зубів, запобігаючи руйнуванню.

Про це повідомляє WebMD.

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Що варто знати про волоські горіхи?

Волоські горіхи – це доволі доступний продукт, який має велику поживність та достатню кількість калорій. Завдяки цьому цей вид горіхів насичує організм корисними компонентами, силами та бадьорістю. Волоські горіхи покращують склад крові та омолоджують її.

Крім того, ці горіхи зміцнюють судинні стінки, завдяки чому в людини нормалізується артеріальний тиск.

Грецкие орехи
Волоські горіхи, які мають неймовірну користь для людини. Фото: Pexels

До складу цих горіхів входять вітаміни, які мають антиоксидантну дію та допомагають виводити токсини з організму, завдяки чому організм омолоджується. Також горіхи покращують стан волосся та нігтів, та видаляють дрібні зморшки зі шкіри.

Вони також мають користь для зубів та імунної системи людини, яка завдяки ним зміцнюється. Ці горіхи містять магній, калій, марганець та цинк, тому медики рекомендують додати їх до свого раціону харчування людям, які мають підвищений рівень кислотності.

Грецкие орехи
Волоські горіхи, які мають корисні компоненти. Фото: Pexels

За словами медиків, щоденне вживання горіхів допоможе уникнути гастриту та виразки.

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