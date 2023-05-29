Що кока–кола робить з організмом людини – чому від неї варто відмовитися

Вживання кока–коли молодим хлопцем на вулиці. Фото: Pexels

Мільйони людей у всьому світі люблять вживати такий популярний газований напій, як кока–кола, але мало хто знає, що вона може спровокувати. Вчені пояснили, що відбувається з тілом людини під час вживання цього напою, та розповіли, чи шкідливо пити кока–колу.

Відповідне пояснення розмістили у Medical News Today.

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Склад кока–коли

Цей популярний напій має у своєму складі багато цукру та не має важливі поживні компоненти, які є корисними для організму.

Шкода кока–коли

Коли людина вживає цей напій, вона може відчути підвищення та зниження рівня цукру в крові. Наприклад, у звичайній стандартній банці кока–коли є майже 39 грамів цукру (близько 77% рекомендованої денної норми), але всього кілька ковтків, і організм людини відчує підвищення цукру в крові.

Кока–кола, яка підвищує рівень цукру в крові. Фото: Pexels

"Протягом 40 хвилин організм засвоює весь кофеїн з коли. Цей кофеїн викликає розширення зіниць і підвищення кров'яного тиску. На цей момент кока-кола блокує рецептори аденозину в мозку. Через п'ять хвилин збільшується вироблення дофаміну", – стверджують фахівці.

Через вироблення дофаміну людина хоче випити ще одну банку напою, але за годину вона стає сонною та дратівливою. Також цей напій руйнує зуби, а його коричневий колір може спровокувати поступове гниття зубів.

Кока–кола, яка погано впливає на зуби. Фото: Pexels

Що ще треба знати про вплив кока–коли на організм людини?

За словами дослідників, напої, які містять цукор у своєму складі, пов’язані з ризиком розвитку ожиріння або цукрового діабету другого типу. У разі регулярного вживання ризик розвитку цих захворювань потенційно може збільшуватися.

"Дані спостереження показують, що часте вживання солодких газованих напоїв пов'язане з ризиком розвитку діабету 2 типу. Однак досі неясно, чи сприяє цьому ризику фактична газировка або загальна дієта та спосіб життя, які практикують люди серед тих, хто схильний до діабету", – зазначили медики.

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