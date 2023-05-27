Які продукти зміцнюють нервову систему людини – що варто знати

Продукти, що зміцнюють нервову систему людини. Фото: Freepik

Медики розповіли про те, які продукти харчування допомагають зміцнити нервову систему. За словами фахівців, є декілька популярних продуктів харчування, які допоможуть покращити самопочуття та зміцнити нервову систему.

Про це повідомляє The Movement Paradigm.

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Вітаміни та мінерали

Для зміцнення нервової системи можна вживати:

вітамін С, який бере участь у виробленні серотоніну, тобто, гормону щастя;

кальцій, якій сприяє передачі імпульсів між нервовими клітинами, а також зміцнює судини та м’яз серця;

магній, який допомагає розслабитися та легко заснути.

Міцний сон жінки після вживання вітамінів. Фото: Pexels

Продукти харчування

Щоб зміцнити свою нервову систему, варто додати банани та цитрусові до свого раціону, які добре заспокоюють та позбавляють депресії. Також слід вживати молочні та кисломолочні продукти, до складу яких входить кальцій, що розслабляє м’язи та заспокоює.

У шоколаді є магній, який має седативну дію, а у чорному чаї – теанін, який покращує загальний стан та настрій людини. Слід додати до раціону харчування також рибу, які завдяки селену та цинку зміцнюють нервову систему.

Риба, яка зміцнює нервову систему. Фото: Pexels

Помідори мають в своєму складі серотонін, який покращує настрій, а горох, яблука та квасолі – хром, що є антидепресантом. В таких ягодах, як лохина, ожина та чорниця є багато вітамінів, клітковини та антиоксидантів, а в яйцях є холін, який допомагає покращити психічне здоров’я.

Крім того, до раціону харчування варто додати такі прянощі, як кориця, імбир, шавлія, гвоздика, куркума та розмарин, які покращують смак. А ось розмаринова кислота знімає втому та покращує ясність розуму людини.

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