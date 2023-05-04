Які продукти потрібно вживати жінкам за 40 років – медики розповіли, чому

Продукти харчування для жінок за 40 років. Фото: iStock

У багатьох жінок з віком з’являється безліч різних захворювань, саме тому їм потрібно стежити за тим, що вони вживають. Медики розповіли про те, які популярні продукти харчування потрібно вживати жінкам, які досягли віку 40 років.

Про це повідомляє портал "The Indian Express"

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Риба

З віком кожній людині все більше потрібний вітамін D, а у рибі, особливо у жирній, є багато цього вітаміну, а також Омеги–3. Але людям, які страждають від проблем з печінкою та підшлунковою залозою, потрібно бути обережними у вживанні риби.

Медики стверджують, що найбільше вітаміну D містить Сом, лосось, тунець, оселедець, макрель та консервовані сардини.

Риба, яка містить багато вітаміну D. Фото: Pexels

Білки

Медики радять після 40–50 років зменшити кількість червоного м’яса у своєму раціоні та замінити його на рибу, яйця та біле м’ясо, де є багато білків. Корисною також є куряча та яловича печінка через вміст елементів, які позитивно впливають на нервову та кровотворну систему.

Печінка, яка покращує нервову та кровотворну систему. Фото: Rawpixel

Бобові

Ці продукти допомагають знизити рівень холестерину та цукру в крові, а також покращують обмін речовин. Але людям, які страждають від проблем зі шлунково-кишкової системою, потрібно бути обережними у вживанні бобових.

Бобові, які знижують рівень цукру в крові та холестерину. Фото ілюстративне: Pexels

Кефір і сироватка

У кефірі та сироватці є пробіотики, які здатні підтримати стан мікрофлори в кишківнику. А він мікрофлори залежить стан всього організму людини, починаючи від імунітету, закінчуючи головним мозком.

Кефір, який містить корисні пробіотики. Фото ілюстративне: Freepik

Помідори

У помідорах міститься багато антиоксидантів, завдяки чому вони зберігають еластичність та свіжість шкіри.

Помідори, до складу яких входить багато антиоксидантів. Фото ілюстративне: Pexels

Гриби

Гриби мають у своєму складі багато клітковини, яка так необхідна для функціонування кишківника. При цьому лісові гриби не слід вживати людям з проблемами зі шлунково-кишковим трактом, але печериці можна їсти всім.

Гриби, які покращують роботу кишківника. Фото ілюстративне: Pixabay

Також людям після 40 років слід вживати:

буряк;

чорнослив;

насіння соняшнику;

зелень;

авокадо.

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