Які продукти потрібно вживати жінкам за 40 років – медики розповіли, чому

З віком це важливо! Корисні продукти для жінок за 40 років
У багатьох жінок з віком з’являється безліч різних захворювань, саме тому їм потрібно стежити за тим, що вони вживають. Медики розповіли про те, які популярні продукти харчування потрібно вживати жінкам, які досягли віку 40 років.
Про це повідомляє портал "The Indian Express"
Які продукти потрібно вживати жінкам за 40 років?
Риба
З віком кожній людині все більше потрібний вітамін D, а у рибі, особливо у жирній, є багато цього вітаміну, а також Омеги–3. Але людям, які страждають від проблем з печінкою та підшлунковою залозою, потрібно бути обережними у вживанні риби.
Медики стверджують, що найбільше вітаміну D містить Сом, лосось, тунець, оселедець, макрель та консервовані сардини.
Білки
Медики радять після 40–50 років зменшити кількість червоного м’яса у своєму раціоні та замінити його на рибу, яйця та біле м’ясо, де є багато білків. Корисною також є куряча та яловича печінка через вміст елементів, які позитивно впливають на нервову та кровотворну систему.
Бобові
Ці продукти допомагають знизити рівень холестерину та цукру в крові, а також покращують обмін речовин. Але людям, які страждають від проблем зі шлунково-кишкової системою, потрібно бути обережними у вживанні бобових.
Кефір і сироватка
У кефірі та сироватці є пробіотики, які здатні підтримати стан мікрофлори в кишківнику. А він мікрофлори залежить стан всього організму людини, починаючи від імунітету, закінчуючи головним мозком.
Помідори
У помідорах міститься багато антиоксидантів, завдяки чому вони зберігають еластичність та свіжість шкіри.
Гриби
Гриби мають у своєму складі багато клітковини, яка так необхідна для функціонування кишківника. При цьому лісові гриби не слід вживати людям з проблемами зі шлунково-кишковим трактом, але печериці можна їсти всім.
Також людям після 40 років слід вживати:
- буряк;
- чорнослив;
- насіння соняшнику;
- зелень;
- авокадо.
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