Какие продукты нужно употреблять женщинам за 40 лет – медики рассказали, почему

С возрастом это важно! Полезные продукты для женщин за 40 лет
У многих женщин с возрастом появляется множество различных заболеваний, поэтому им нужно следить за тем, что они употребляют. Медики рассказали о том, какие популярные продукты питания нужно употреблять женщинам, достигшим 40 лет.
Об этом сообщает портал "The Indian Express"
Какие продукты нужно есть женщинам за 40 лет?
Рыба
С возрастом каждому человеку все больше нужен витамин D, а в рыбе, особенно в жирной, много этого витамина, а также Омеги-3. Но людям, страдающим проблемами с печенью и поджелудочной железой, нужно быть осторожными в употреблении рыбы.
Медики утверждают, что больше всего витамина D содержит Сом, лосось, тунец, сельдь, макрель и консервированные сардины.
Белки
Медики советуют после 40-50 лет уменьшить количество красного мяса в своем рационе и заменить его на рыбу, яйца и белое мясо, где много белков. Полезна также куриная и говяжья печень из-за содержания элементов, которые положительно влияют на нервную и кроветворную систему.
Бобовые
Эти продукты помогают снизить уровень холестерина и сахара в крови, а также улучшают обмен веществ. Но людям, страдающим проблемами с желудочно-кишечной системой, нужно быть осторожными в употреблении бобовых.
Кефир и сыворотка
В кефире и сыворотке есть пробиотики, способные поддержать состояние микрофлоры в кишечнике. А от микрофлоры зависит состояние всего организма человека, начиная от иммунитета, заканчивая головным мозгом.
Помидоры
В помидорах содержится много антиоксидантов, благодаря чему они сохраняют упругость и свежесть кожи.
Грибы
Грибы содержат много клетчатки, которая так необходима для функционирования кишечника. При этом, лесные грибы не следует употреблять людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом, но шампиньоны можно есть всем.
Также людям за 40 лет следует употреблять:
- свеклу;
- чернослив;
- семена подсолнуха;
- зелень;
- авокадо.
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