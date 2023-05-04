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С возрастом это важно! Полезные продукты для женщин за 40 лет

4 мая 2023 17:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты нужно употреблять женщинам за 40 лет – медики рассказали, почему
Продукты питания для женщин за 40 лет. Фото: iStock
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У многих женщин с возрастом появляется множество различных заболеваний, поэтому им нужно следить за тем, что они употребляют. Медики рассказали о том, какие популярные продукты питания нужно употреблять женщинам, достигшим 40 лет.

Об этом сообщает портал "The Indian Express"

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Рыба

С возрастом каждому человеку все больше нужен витамин D, а в рыбе, особенно в жирной, много этого витамина, а также Омеги-3. Но людям, страдающим проблемами с печенью и поджелудочной железой, нужно быть осторожными в употреблении рыбы.

Медики утверждают, что больше всего витамина D содержит Сом, лосось, тунец, сельдь, макрель и консервированные сардины.

Рыба
Рыба, содержащая много витамина D. Фото: Pexels

Белки

Медики советуют после 40-50 лет уменьшить количество красного мяса в своем рационе и заменить его на рыбу, яйца и белое мясо, где много белков. Полезна также куриная и говяжья печень из-за содержания элементов, которые положительно влияют на нервную и кроветворную систему.

печень
Печень, улучшающая нервную и кроветворную систему. Фото: Rawpixel

Бобовые

Эти продукты помогают снизить уровень холестерина и сахара в крови, а также улучшают обмен веществ. Но людям, страдающим проблемами с желудочно-кишечной системой, нужно быть осторожными в употреблении бобовых.

Бобовые
Бобовые, снижающие уровень сахара в крови и холестерина. Фото иллюстративное: Pexels

Кефир и сыворотка

В кефире и сыворотке есть пробиотики, способные поддержать состояние микрофлоры в кишечнике. А от микрофлоры зависит состояние всего организма человека, начиная от иммунитета, заканчивая головным мозгом.

Кефир
Кефир, содержащий полезные пробиотики. Фото иллюстративное: Freepik

Помидоры

В помидорах содержится много антиоксидантов, благодаря чему они сохраняют упругость и свежесть кожи.

Помидоры
Помидоры, в состав которых входят много антиоксидантов. Фото иллюстративное: Pexels

Грибы

Грибы содержат много клетчатки, которая так необходима для функционирования кишечника. При этом, лесные грибы не следует употреблять людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом, но шампиньоны можно есть всем.

Грибы
Грибы, улучшающие работу кишечника. Фото иллюстративное: Pixabay

Также людям за 40 лет следует употреблять:

  • свеклу;
  • чернослив;
  • семена подсолнуха;
  • зелень;
  • авокадо.

Напомним, мы писали о том, какое влияние на организм человека имеет популярный шпинат.

Раньше мы рассказывали, как на здоровье человека влияют зеленые бананы.

Также мы сообщали о том, какие витамины нужно употреблять всем женщинам.

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