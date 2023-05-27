Какие продукты укрепляют нервную систему человека – что нужно знать

Продукты, которые укрепляют нервную систему человека. Фото: Freepik

Медики рассказали о том, какие продукты питания помогают укрепить нервную систему. По словам специалистов, есть несколько популярных продуктов питания, которые помогут улучшить самочувствие и укрепить нервную систему.

Об этом сообщает The Movement Paradigm.

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Витамины и минералы

Для укрепления нервной системы можно использовать:

витамин С, участвующий в выработке серотонина, то есть, гормона счастья;

кальций, который способствует передаче импульсов между нервными клетками, а также укрепляет сосуды и мышцы сердца;

магний, помогающий расслабиться и легко уснуть.

Крепкий сон женщины после употребления витаминов. Фото: Pexels

Продукты питания

Чтобы укрепить свою нервную систему, следует добавить бананы и цитрусовые в свой рацион, которые хорошо успокаивают и избавляют от депрессии. Также следует употреблять молочные и кисломолочные продукты, в состав которых входит кальций, расслабляющий и успокаивающий мышцы.

В шоколаде есть магний, который оказывает седативное действие, а в черном чае – теанин, улучшающий общее состояние и настроение человека. Следует добавить в рацион питания также рыбу, которая благодаря селену и цинку укрепляет нервную систему.

Рыба, укрепляющая нервную систему. Фото: Pexels

Помидоры содержат серотонин, который улучшает настроение, а горох, яблоки и фасоли – хром, являющийся антидепрессантом. В таких ягодах, как голубика, ежевика и черника есть много витаминов, клетчатки и антиоксидантов, а в яйцах есть холин, который помогает улучшить психическое здоровье.

Кроме того, в рацион питания следует добавить такие пряности, как корица, имбирь, шалфей, гвоздика, куркума и розмарин, которые улучшают вкус. А вот розмариновая кислота снимает усталость и улучшает ясность ума человека.

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