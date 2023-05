Як правильно вибрати свіжу рибу

Покупець обирає червону рибу. Фото: Freepik

Користь для здоров'я, яка супроводжує категорію морепродуктів, робить їх важко доступними. Морепродукти, як відомо, містять багато білка, омега-3 жирних кислот (корисних жирів) та багато інших необхідних вітамінів і мінералів. Є декілька нюансів, на які слід звернути увагу при виборі цих продуктів.

Шеф-кухарі та рибопродавці дали свої найкращі поради.

Перевірте дату вилову

Можливо, для вас стане другою звичкою перевіряти різні дати "продати до" та "використати до", які вказані на таких продуктах, як молочні та м'ясні продукти.

"Але на що слід звертати особливу увагу, купуючи свіжі морепродукти, так це на "дату збору врожаю", — сказав шеф-кухар ресторану The Lazy Goat у Грінвіллі Бо Оуенс.

Якщо ви купуєте морепродукти, які не розфасовані та не марковані на прилавку, наприклад, устриці, крабові лапки або навіть гребінці, обов'язково попросіть продавця надати вам інформацію про дату їхнього вилову перед покупкою.

Шукайте сертифікацію аквакультури

На прилавку зі морепродуктами ви можете натрапити на етикетки з написом "фермерське вирощування", що означає, що вони були вирощені та зібрані в контрольованому середовищі існування, або "виловлені в дикій природі". Обидва варіанти мають свої плюси і мінуси, але Оуенс рекомендує віддавати перевагу вирощеним на фермах сортам, "тому що існують суворі стандарти, встановлені для цього продукту".

Зверніть увагу на запах, очі, зябра та текстуру

Хоча це може здатися трохи дивним, Бо Оуенс додає, що ви повинні перевірити воду і попросити потримати морепродукти.

"Риба повинна бути твердою і пахнути океаном. Молюски не повинні мати рибного запаху, і на них не повинно бути жодної маслянистої речовини, яка робить їх слизькими. Це ознака того, що продукт почав руйнуватися і скоро зіпсується", — сказав Бо Оуенс.

Шеф-кухар радить шукати ясні скляні очі, червоні зябра і уважно придивлятися до текстури.

Не оминайте увагою заморожені морепродукти

Свіжі морепродукти — не єдиний, а іноді навіть найкращий варіант. Оуенс каже, що заморожена риба часто краща за свіжу, тому що "її заморожують на кораблі або одразу після того, як риба потрапляє в док".

Робіть покупки у найбільш завантажені дні

Загалом, переповнений рибний ринок або прилавок з морепродуктами в продуктовому магазині — це завжди хороший знак, незалежно від дня тижня.

"Тож, можливо, вам доведеться поборотися з натовпом за найкращі морепродукти, але це буде того варте", — відзначив шеф кухар.

