Как правильно выбрать свежую рыбу

Покупатель выбирает красную рыбу. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Польза для здоровья, сопровождающая категорию морепродуктов, делает их трудно доступными. Морепродукты, как известно, содержат много белка, омега-3 жирных кислот (полезных жиров) и многие другие необходимые витамины и минералы. Есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание при выборе этих продуктов.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Шеф-повара дали свои лучшие советы.

Проверьте дату отлова

Возможно, вам станет второй привычкой проверять различные даты "продать до" и "использовать до", указанные на таких продуктах, как молочные и мясные продукты.

"Но на что следует обращать особое внимание, покупая свежие морепродукты, так это на "дату сбора урожая", — сказал шеф-повар ресторана The Lazy Goat в Гринвилле Бо Оуэнс.

Различные виды рыбы. Фото: Freepik

Если вы покупаете морепродукты, которые не расфасованы и не маркированы на прилавке, например устрицы, крабовые кавычки или даже гребешки, обязательно попросите продавца предоставить вам информацию о дате их отлова перед покупкой.

Ищите сертификацию аквакультуры

На прилавке с морепродуктами вы можете встретить этикетки с надписью "фермерское выращивание", что означает, что они были выращены и собраны в контролируемой среде обитания, или "выловлены в дикой природе". Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но Оуэнс рекомендует отдавать предпочтение выращенным на фермах сортам, "так как существуют строгие стандарты, установленные для этого продукта".

Свежая рыба. Фото: Freepik

Обратите внимание на запах, глаза, жабры и текстуру

Хотя это может показаться немного странным, потому что Оуэнс добавляет, что вы должны проверить воду и попросить подержать морепродукты.

"Рыба должна быть твердой и пахнуть океаном. Моллюски не должны иметь рыбного запаха, и на них не должно быть никакого маслянистого вещества, которое делает их скользкими. Это признак того, что продукт начал разрушаться и скоро испортится", — сказал Бо Оуэнс.

Свежая рыба на прилавке. Фото: Freepik

Шеф-повар рекомендует искать ясные стеклянные глаза, красные жабры и внимательно присматриваться к текстуре.

Не обходите вниманием замороженные морепродукты

Свежие морепродукты — не единственный, а иногда даже самый лучший вариант. Оуэнс говорит, что замороженная рыба часто лучше свежей, потому что "ее замораживают на корабле или сразу после того, как рыба попадает в док".

Замороженные морепродукты. Фото: Freepik

Совершайте покупки в наиболее загруженные дни

В общем, переполненный рыбный рынок или прилавок с морепродуктами в продуктовом магазине — это всегда хороший знак, вне зависимости от дня недели.

Свежая рыба. Фото: Freepik

"Итак, возможно, вам придется сразиться с толпой за лучшие морепродукты, но это будет того стоит", — отметил шеф повар.

