Что кока–кола делает с организмом человека – почему от нее стоит отказаться

Употребление кока–колы молодым парнем на улице. Фото: Pexels

Миллионы людей во всем мире любят употреблять такой популярный газированный напиток, как кока–кола, но мало кто знает, что он может спровоцировать. Ученые объяснили, что происходит с телом человека при употреблении этого напитка, и рассказали, вредно ли пить кока–колу.

Соответствующее объяснение разместили в Medical News Today.

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Состав кока–колы

Этот популярный напиток имеет в своем составе много сахара и не имеет важных питательных компонентов, которые полезны для организма.

Вред кока–колы

Когда человек употребляет этот напиток, он может почувствовать повышение и понижение уровня сахара в крови. Например, в обычной стандартной банке кока–колы есть почти 39 грамм сахара (около 77% рекомендуемой дневной нормы), но всего несколько глотков, и организм человека почувствует повышение сахара в крови.

Кока–кола, которая повышает уровень сахара в крови. Фото: Pexels

"В течение 40 минут организм усваивает весь кофеин из колы. Этот кофеин вызывает расширение зрачков и повышение кровяного давления. На этот момент кока–кола блокирует рецепторы аденозина в мозге. Через пять минут увеличивается выработка дофамина", – утверждают специалисты.

Из–за выработки дофамина человек хочет выпить еще одну банку напитка, но через час он становится сонным и раздражительным. Также этот напиток разрушает зубы, а его коричневый цвет может спровоцировать постепенное гниение зубов.

Кока–кола, которая плохо влияет на зубы. Фото: Pexels

Что еще нужно знать о влиянии кока–колы на организм человека?

По словам исследователей, напитки, содержащие сахар в своем составе, связаны с риском развития ожирения или сахарного диабета второго типа. При регулярном употреблении риск развития этих заболеваний потенциально может увеличиваться.

"Данные наблюдения показывают, что частое употребление сладких газированных напитков связано с риском развития диабета 2 типа. Однако, до сих пор неясно, способствует ли этому риску фактическая газировка или общая диета и образ жизни, которые практикуют люди среди тех, кто подвержен диабету", – отметили медики.

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