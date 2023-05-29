Что кока–кола делает с организмом человека – почему от нее стоит отказаться

Все гораздо хуже, чем вы себе представляли! Как кока–кола "убивает" организм
Миллионы людей во всем мире любят употреблять такой популярный газированный напиток, как кока–кола, но мало кто знает, что он может спровоцировать. Ученые объяснили, что происходит с телом человека при употреблении этого напитка, и рассказали, вредно ли пить кока–колу.
Соответствующее объяснение разместили в Medical News Today.
Что важно знать о кока–коле?
Состав кока–колы
Этот популярный напиток имеет в своем составе много сахара и не имеет важных питательных компонентов, которые полезны для организма.
Вред кока–колы
Когда человек употребляет этот напиток, он может почувствовать повышение и понижение уровня сахара в крови. Например, в обычной стандартной банке кока–колы есть почти 39 грамм сахара (около 77% рекомендуемой дневной нормы), но всего несколько глотков, и организм человека почувствует повышение сахара в крови.
"В течение 40 минут организм усваивает весь кофеин из колы. Этот кофеин вызывает расширение зрачков и повышение кровяного давления. На этот момент кока–кола блокирует рецепторы аденозина в мозге. Через пять минут увеличивается выработка дофамина", – утверждают специалисты.
Из–за выработки дофамина человек хочет выпить еще одну банку напитка, но через час он становится сонным и раздражительным. Также этот напиток разрушает зубы, а его коричневый цвет может спровоцировать постепенное гниение зубов.
Что еще нужно знать о влиянии кока–колы на организм человека?
По словам исследователей, напитки, содержащие сахар в своем составе, связаны с риском развития ожирения или сахарного диабета второго типа. При регулярном употреблении риск развития этих заболеваний потенциально может увеличиваться.
"Данные наблюдения показывают, что частое употребление сладких газированных напитков связано с риском развития диабета 2 типа. Однако, до сих пор неясно, способствует ли этому риску фактическая газировка или общая диета и образ жизни, которые практикуют люди среди тех, кто подвержен диабету", – отметили медики.
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