Яку користь мають квіти лаванди – чому їх так важливо вживати

Збір лаванди, яка має неймовірну користь для організму людини. Фото: Pixabay

Медики розповіли, чому потрібно додати до свого раціону харчування квіти лаванди. За словами дієтологів, квіти цієї рослини потрібно вживати через її корисні властивості, а також досить приємний смак, який віддає нотками цитрусових фруктів.

Про це повідомляє Everyday Health.

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Напевно багато хто знає, що лаванду досить часто використовують для виробництва парфумерії та косметики. Втім, квіти цієї рослини використовують не тільки в цих сферах, ще лаванду використовують як корисну та смачну харчову добавку.

Корисні властивості лаванди

Лаванда, яку люди вживають у вигляді чаю, може знижувати артеріальний тиск людини. Крім того, такий напій може заспокоювати людину, позитивно впливаючи на її нервову систему, а також здатний лікувати простудні захворювання.

Квіти лаванди, які несуть користь для організму людини. Фото: Pexels

Ще квіти цієї рослини здатні зменшувати стрес, позбавляти людину від головного болю, а також допомагати їй швидше засинати. До складу лаванди входять поліфеноли, які зменшують кількість поганих бактерій у кишківнику та шлунку.

Фітонутрієнти, які містить лаванда, здатні зміцнювати імунну систему людини та уповільнювати процеси старіння.

Олія лаванди, яка має корисні властивості. Фото ілюстративне: Pexels

Шкода лаванди

Медики стверджують, що квіти цієї рослини не можна приймати із заспокійливими препаратами. Крім того, через вміст жіночих гормонів хлопцям не можна вживати лаванду. Олія лаванди також несе небезпеку для людей, які страждають від алергії, а також для жінок, які чекають на дитину.

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