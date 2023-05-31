Какую пользу имеют цветы лаванды – почему их так важно употреблять

Сбор лаванды, которая имеет невероятную пользу для организма человека. Фото: Pixabay

Медики рассказали, почему нужно добавить в свой рацион питания цветы лаванды. По словам диетологов, цветы этого растения нужно употреблять из–за его полезных свойств, а также довольно приятного вкуса, отдающего нотками цитрусовых фруктов.

Об этом сообщает Everyday Health.

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Что следует знать о лаванде?

Наверняка многие знают, что лаванду довольно часто используют для производства парфюмерии и косметики. Впрочем, цветы этого растения используют не только в этих сферах, еще лаванду используют как полезную и вкусную пищевую добавку.

Полезные свойства лаванды

Лаванда, которую люди употребляют в виде чая, может снижать артериальное давление. Кроме того, такой напиток может успокаивать человека, положительно влияя на его нервную систему, а также способен лечить простудные заболевания.

Цветы лаванды, которые несут пользу организму человека. Фото: Pexels

Еще цветки этого растения способны уменьшать стресс, избавлять человека от головных болей, а также помогать ему быстрее засыпать. В состав лаванды входят полифенолы, уменьшающие количество плохих бактерий в кишечнике и желудке.

Фитонутриенты, которые содержит лаванда, способны укреплять иммунную систему человека и замедлять процессы старения.

Масло лаванды, обладающее полезными свойствами. Фото иллюстративное: Pexels

Вред лаванды

Медики утверждают, что цветы этого растения нельзя принимать с успокаивающими препаратами. Кроме того, из–за содержания женских гормонов парням нельзя употреблять лаванду. Масло лаванды также несет опасность для людей, страдающих аллергией, а также для женщин, которые ждут ребенка.

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