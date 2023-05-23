Що робити при підвищеному тиску

Кардіологиня розповіла, чи можна попередити гіпертонію
Згідно зі статистикою, в Україні кожна третя людина, старша 40 років, має гіпертонічну хворобу. Проте мало хто знає, що гіпертонію може попередити.
Про це повідомила кардіологиня Наталія Іванюк.
Кардіологиня зауважує, що довкола гіпертонії існує багато стереотипів. Наприклад, що це хвороба старшого віку. А ще — що вона спадкова, тому її ніяк не уникнути.
"У цих стереотипах є зерно правди, але тільки частково! Так, тиск підвищується з віком. І так, спадковість грає не останню роль. Але попередити появу артеріальної гіпертензії можливо", — повідомила Наталія Іванюк.
Прості поради, які допоможуть попередити гіпертонію:
- Підтримуйте в нормі свою вагу, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему;
- Намагайтесь відмовитись від шкідливих звичок. Алкоголь і куріння шкодять організму, зокрема й серцю та судинам;
- Будьте фізично активними: спортзал, біг, велосипед, плавання – обирайте те, що до душі;
- Споживайте менше солі. Добова норма – не більше 5 г;
- Вживайте більше овочів, фруктів, зелені.
Лікарка додає, що гіпертензія — серйозна хвороба, тому нехтувати першими симптомами ні в якому разці не можна.
"Якщо її не лікувати, вона може призвести до інфаркту чи інсульту. Але у ваших силах цього не допустити! Турбуйтеся про себе. Адже наше тіло, наше здоровʼя — наш найголовніший скарб", — резюмувала кардіологиня.
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