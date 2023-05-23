Що робити при підвищеному тиску

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Згідно зі статистикою, в Україні кожна третя людина, старша 40 років, має гіпертонічну хворобу. Проте мало хто знає, що гіпертонію може попередити.

Про це повідомила кардіологиня Наталія Іванюк.

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Кардіологиня зауважує, що довкола гіпертонії існує багато стереотипів. Наприклад, що це хвороба старшого віку. А ще — що вона спадкова, тому її ніяк не уникнути.

"У цих стереотипах є зерно правди, але тільки частково! Так, тиск підвищується з віком. І так, спадковість грає не останню роль. Але попередити появу артеріальної гіпертензії можливо", — повідомила Наталія Іванюк.

Жінка вимірює тиск. Фото: Freepik

Прості поради, які допоможуть попередити гіпертонію:

Підтримуйте в нормі свою вагу, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему;

Намагайтесь відмовитись від шкідливих звичок. Алкоголь і куріння шкодять організму, зокрема й серцю та судинам;

Будьте фізично активними: спортзал, біг, велосипед, плавання – обирайте те, що до душі;

Споживайте менше солі. Добова норма – не більше 5 г;

Вживайте більше овочів, фруктів, зелені.

Лікарка додає, що гіпертензія — серйозна хвороба, тому нехтувати першими симптомами ні в якому разці не можна.

Лікар аналізує кардиограмму. Фото: Freepik

"Якщо її не лікувати, вона може призвести до інфаркту чи інсульту. Але у ваших силах цього не допустити! Турбуйтеся про себе. Адже наше тіло, наше здоровʼя — наш найголовніший скарб", — резюмувала кардіологиня.

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