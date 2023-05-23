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Кардіологиня розповіла, чи можна попередити гіпертонію

23 травня 2023 14:31
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що робити при підвищеному тиску
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Згідно зі статистикою, в Україні кожна третя людина, старша 40 років, має гіпертонічну хворобу. Проте мало хто знає, що гіпертонію може попередити. 

Про це повідомила кардіологиня Наталія Іванюк.

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Кардіологиня зауважує, що довкола гіпертонії існує багато стереотипів. Наприклад, що це хвороба старшого віку. А ще — що вона спадкова, тому її ніяк не уникнути.

"У цих стереотипах є зерно правди, але тільки частково! Так, тиск підвищується з віком. І так, спадковість грає не останню роль. Але попередити появу артеріальної гіпертензії можливо", — повідомила Наталія Іванюк. 

Жінка вимірює тиск. Фото: Freepik

Прості поради, які допоможуть попередити гіпертонію: 

  • Підтримуйте в нормі свою вагу, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему;
  • Намагайтесь відмовитись від шкідливих звичок. Алкоголь і куріння шкодять організму, зокрема й серцю та судинам;
  • Будьте фізично активними: спортзал, біг, велосипед, плавання – обирайте те, що до душі;
  • Споживайте менше солі. Добова норма – не більше 5 г;
  • Вживайте більше овочів, фруктів, зелені.

Лікарка додає, що гіпертензія — серйозна хвороба, тому нехтувати першими симптомами ні в якому разці не можна.  

Лікар аналізує кардиограмму. Фото: Freepik

"Якщо її не лікувати, вона може призвести до інфаркту чи інсульту. Але у ваших силах цього не допустити! Турбуйтеся про себе. Адже наше тіло, наше здоровʼя — наш найголовніший скарб", — резюмувала кардіологиня. 

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