Что делать при повышенном давлении

Кардиолог рассказала, можно ли предупредить гипертонию
Согласно статистике, в Украине каждый третий человек, старше 40 лет, имеет гипертоническую болезнь. Однако немногие знают, что гипертонию может предупредить.
Об этом сообщила кардиологиня Наталья Иванюк.
Кардиолог отмечает, что вокруг гипертонии существует много стереотипов. Например, это болезнь старшего возраста. А еще – что она наследственная, поэтому ее никак не избежать.
"В этих стереотипах есть зерно правды, но только частично! Да, давление повышается с возрастом. И да, наследственность играет не последнюю роль. Но предупредить появление артериальной гипертензии возможно", — сообщила Наталья Иванюк.
Простые советы, которые помогут предупредить гипертонию:
- Поддерживайте в норме свой вес, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему;
- Старайтесь отказаться от вредных привычек. Алкоголь и курение вредят организму, в том числе и сердцу и сосудам;
- Будьте физически активными: спортзал, бег, велосипед, плавание – выбирайте то, что по душе;
- Потребляйте меньше соли. Суточная норма – не более 5 г;
- Употребляйте больше овощей, фруктов, зелени.
Врач добавляет, что гипертония — серьезная болезнь, поэтому пренебрегать первыми симптомами ни в коем случае нельзя.
"Если ее не лечить, она может привести к инфаркту или инсульту. Но в ваших силах этого не допустить! Беспокойтесь о себе. Ведь наше тело, наше здоровье — наше самое главное сокровище", — резюмировала кардиолог.
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