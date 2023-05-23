Что делать при повышенном давлении

Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Согласно статистике, в Украине каждый третий человек, старше 40 лет, имеет гипертоническую болезнь. Однако немногие знают, что гипертонию может предупредить.

Об этом сообщила кардиологиня Наталья Иванюк.

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Кардиолог отмечает, что вокруг гипертонии существует много стереотипов. Например, это болезнь старшего возраста. А еще – что она наследственная, поэтому ее никак не избежать.

"В этих стереотипах есть зерно правды, но только частично! Да, давление повышается с возрастом. И да, наследственность играет не последнюю роль. Но предупредить появление артериальной гипертензии возможно", — сообщила Наталья Иванюк.

Женщина измеряет давление. Фото: Freepik

Простые советы, которые помогут предупредить гипертонию:

Поддерживайте в норме свой вес, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему;

Старайтесь отказаться от вредных привычек. Алкоголь и курение вредят организму, в том числе и сердцу и сосудам;

Будьте физически активными: спортзал, бег, велосипед, плавание – выбирайте то, что по душе;

Потребляйте меньше соли. Суточная норма – не более 5 г;

Употребляйте больше овощей, фруктов, зелени.

Врач добавляет, что гипертония — серьезная болезнь, поэтому пренебрегать первыми симптомами ни в коем случае нельзя.

Врач анализирует кардиограмму. Фото: Freepik

"Если ее не лечить, она может привести к инфаркту или инсульту. Но в ваших силах этого не допустить! Беспокойтесь о себе. Ведь наше тело, наше здоровье — наше самое главное сокровище", — резюмировала кардиолог.

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