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Кардиолог рассказала, можно ли предупредить гипертонию

23 мая 2023 14:31
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что делать при повышенном давлении
Иллюстративный образ. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Согласно статистике, в Украине каждый третий человек, старше 40 лет, имеет гипертоническую болезнь. Однако немногие знают, что гипертонию может предупредить.

Об этом сообщила кардиологиня Наталья Иванюк.

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Кардиолог отмечает, что вокруг гипертонии существует много стереотипов. Например, это болезнь старшего возраста. А еще – что она наследственная, поэтому ее никак не избежать.

"В этих стереотипах есть зерно правды, но только частично! Да, давление повышается с возрастом. И да, наследственность играет не последнюю роль. Но предупредить появление артериальной гипертензии возможно",  сообщила Наталья Иванюк.

Женщина измеряет давление. Фото: Freepik

Простые советы, которые помогут предупредить гипертонию:

  • Поддерживайте в норме свой вес, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему;
  • Старайтесь отказаться от вредных привычек. Алкоголь и курение вредят организму, в том числе и сердцу и сосудам;
  • Будьте физически активными: спортзал, бег, велосипед, плавание – выбирайте то, что по душе;
  • Потребляйте меньше соли. Суточная норма – не более 5 г;
  • Употребляйте больше овощей, фруктов, зелени.

Врач добавляет, что гипертония — серьезная болезнь, поэтому пренебрегать первыми симптомами ни в коем случае нельзя.

Врач анализирует кардиограмму. Фото: Freepik

"Если ее не лечить, она может привести к инфаркту или инсульту. Но в ваших силах этого не допустить! Беспокойтесь о себе. Ведь наше тело, наше здоровье  наше самое главное сокровище",  резюмировала кардиолог.

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