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У ЦГЗ пояснили, що включає первинна та вторинна профілактика інсульту

17 травня 2023 16:23
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які симптоми інсульту
Симптоми інсульту. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Інсульт — одна з найпоширеніших причин смерті та основна причина втрати працездатності серед дорослого населення у всьому світі. Профілактика інсульту має багато спільного з профілактикою інших неінфекційних захворювань. 

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

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Фактори ризику інсульту 

Чотири основних поведінкових фактори ризику інсульту — тютюнокуріння, нездорове харчування, відсутність фізичної активності та вживання алкоголю, відіграють важливе значення у виникненні серцево-судинних захворювань, раку, цукрового діабету, хронічних респіраторних захворювань легень. Одним із ключових факторів ризику виникнення інсультів є артеріальна гіпертензія.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Що включає первинна та вторинна профілактика інсульту? 

"Первинна профілактика передбачає проведення скринінгу, моніторингу та лікування пацієнтів з високим ризиком першої клінічної події. Її важливою складовою є корекція способу життя людини. Сюди входить: здорове харчування, регулярна фізична активність, відмова від тютюнокуріння та алкоголю, зменшення стресу, а також скринінг та управління артеріальною гіпертензією, дисліпідемією, цукровим діабетом", — повідомили лікарі. 

Первинну профілактику слід проводити в закладах первинної медико-санітарної допомоги, а також реалізовувати на законодавчому рівні через підвищення обізнаності населення.

Консультація лікаря. Фото: Freepik

"Вторинна профілактика спрямована на зниження ризику рецидиву в пацієнтів, які вже перенесли інсульт. Рекомендації щодо вторинної профілактики спрямовані на ті фактори ризику, які зменшують вірогідність рецидиву – фізична активність, раціональне харчування, знижене споживання кухонної солі, уникнення надлишкової маси тіла, відмова від куріння та алкоголю, а також лікування артеріальної гіпертензії, дисліпідемії та порушення серцевого ритму", — додали лікарі. 

Вторинна профілактика повинна здійснюватися на всіх етапах відновлення пацієнта, зокрема, під час стаціонарної та амбулаторної реабілітації. При цьому має бути постійне спостереження зі сторони лікарів. 

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