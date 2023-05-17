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В ЦОЗ объяснили, что включает первичная и вторичная профилактика инсульта

17 мая 2023 16:23
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие симптомы инсульта
Симптомы инсульта. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Инсульт – одна из самых распространенных причин смерти и основная причина потери трудоспособности среди взрослого населения во всем мире. Профилактика инсульта имеет много общего с профилактикой других неинфекционных заболеваний.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Факторы риска инсульта

Четыре основных поведенческих фактора риска инсульта — табакокурение, нездоровое питание, отсутствие физической активности и употребление алкоголя, играют важную роль в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сахарного диабета, хронических респираторных заболеваний легких. Одним из ключевых факторов риска возникновения инсультов является артериальная гипертензия.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Что включает в себя первичная и вторичная профилактика инсульта?

"Первичная профилактика предусматривает проведение скрининга, мониторинга и лечения пациентов с высоким риском первого клинического события. Ее важной составляющей является коррекция образа жизни человека. управление артериальной гипертензией, дислипидемией, сахарным диабетом", — сообщили врачи.

Первичную профилактику следует проводить в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также реализовывать на законодательном уровне посредством повышения осведомленности населения.

Консультация врача. Фото: Freepik

"Вторичная профилактика направлена на снижение риска рецидива у пациентов, которые уже перенесли инсульт. Рекомендации по вторичной профилактике направлены на те факторы риска, которые уменьшают вероятность рецидива - физическая активность, рациональное питание, сниженное потребление поваренной соли и алкоголя, а также лечение артериальной гипертензии, дислипидемии и нарушения сердечного ритма", — добавили врачи.

Вторичная профилактика должна осуществляться на всех этапах восстановления пациента, в частности во время стационарной и амбулаторной реабилитации. При этом должно быть постоянное наблюдение со стороны врачей.

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