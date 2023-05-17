Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow У МОЗ розповіли, як розпізнати підвищений тиск, коли ви цього не відчуваєте arrow

У МОЗ розповіли, як розпізнати підвищений тиск, коли ви цього не відчуваєте

17 травня 2023 13:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чим небезпечний підвищений артеріальний тиск
Лікар вимірює артеріальний тиск. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Артеріальна гіпертензія – захворювання, яке є основною причиною передчасної смерті в усьому світі. За оцінками ВООЗ, його мають 1,28 мільярда людей у віці 30–79 років. Причому 46% дорослих, що мають артеріальну гіпертензію, не знають про це.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також:

За даними дослідження STEPS, проведеного у 2019 році в Україні, підвищений артеріальний тиск мають 59% українців у віці від 18 до 69 років.

Що ж таке артеріальний тиск і які його значення вважають високими?

Медики пояснюють, що коли серце б’ється, воно судинами доставляє кров до тканин і органів, і саме кров’яний тиск є показником сили, із якою серце перекачує кров по всьому тілу. 

"Значення тиску записують у вигляді двох цифр. Перше число називається систолічним тиском, і позначає тиск у судинах у момент, коли серце скорочується. Друге число — діастолічний тиск — демонструє тиск у судинах, коли серце "відпочиває" між ударами. Оптимальний показник артеріального тиску — менше 120/80 мм рт. ст, нормальний — в діапазоні від 120/80 мм рт. ст до 129/84 мм рт. ст", — пояснили медики. 

Кардіограмма. Фото: Freepik

Які симптоми підвищеного тиску?

Підвищений кров'яний тиск часто може не мати жодних ознак.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Дуже високий тиск (180/120 мм рт. ст.) може спричиняти:

  • шум у вухах;
  • головний біль; 
  • нудоту;
  • розмитість зору;
  • кровотечу з носа;
  • біль у грудях.

Чим небезпечне ігнорування лікування артеріальної гіпертензії

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Артеріальну гіпертензія може стати причиною розвитку інших захворювань: 

  • ниркова недостатність;
  • інфаркт; 
  • інсульт;
  • втрата зору.

Щоб запобігти пізньому виявленню артеріальної гіпертензії, щороку відвідуйте сімейного лікаря. Лікар обов'язково здійснить вимірювання артеріального тиску та оцінить ризики виникнення артеріальної гіпертензії, а у разі її виявлення — зможе призначити лікування, яке дозволить в майбутньому запобігти розвитку загрозливих для життя станів. 

До того же медики нагадали, що майже всі ліки, які застосовуються для лікування артеріальної гіпертензії, входять до програми "Доступні ліки" та можуть бути виписані пацієнту та отримані ним безоплатно.

Раніше ми писали, кардіологиня розповіла, чи справді електронні сигарети менш шкідливі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB