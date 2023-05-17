Чим небезпечний підвищений артеріальний тиск

Лікар вимірює артеріальний тиск. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Артеріальна гіпертензія – захворювання, яке є основною причиною передчасної смерті в усьому світі. За оцінками ВООЗ, його мають 1,28 мільярда людей у віці 30–79 років. Причому 46% дорослих, що мають артеріальну гіпертензію, не знають про це.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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За даними дослідження STEPS, проведеного у 2019 році в Україні, підвищений артеріальний тиск мають 59% українців у віці від 18 до 69 років.

Що ж таке артеріальний тиск і які його значення вважають високими?

Медики пояснюють, що коли серце б’ється, воно судинами доставляє кров до тканин і органів, і саме кров’яний тиск є показником сили, із якою серце перекачує кров по всьому тілу.

"Значення тиску записують у вигляді двох цифр. Перше число називається систолічним тиском, і позначає тиск у судинах у момент, коли серце скорочується. Друге число — діастолічний тиск — демонструє тиск у судинах, коли серце "відпочиває" між ударами. Оптимальний показник артеріального тиску — менше 120/80 мм рт. ст, нормальний — в діапазоні від 120/80 мм рт. ст до 129/84 мм рт. ст", — пояснили медики.

Кардіограмма. Фото: Freepik

Які симптоми підвищеного тиску?

Підвищений кров'яний тиск часто може не мати жодних ознак.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Дуже високий тиск (180/120 мм рт. ст.) може спричиняти:

шум у вухах;

головний біль;

нудоту;

розмитість зору;

кровотечу з носа;

біль у грудях.

Чим небезпечне ігнорування лікування артеріальної гіпертензії

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Артеріальну гіпертензія може стати причиною розвитку інших захворювань:

ниркова недостатність;

інфаркт;

інсульт;

втрата зору.

Щоб запобігти пізньому виявленню артеріальної гіпертензії, щороку відвідуйте сімейного лікаря. Лікар обов'язково здійснить вимірювання артеріального тиску та оцінить ризики виникнення артеріальної гіпертензії, а у разі її виявлення — зможе призначити лікування, яке дозволить в майбутньому запобігти розвитку загрозливих для життя станів.

До того же медики нагадали, що майже всі ліки, які застосовуються для лікування артеріальної гіпертензії, входять до програми "Доступні ліки" та можуть бути виписані пацієнту та отримані ним безоплатно.

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