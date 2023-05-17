Чем опасно повышенное артериальное давление

Врач измеряет АД. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Артериальная гипертензия — заболевание, являющееся основной причиной преждевременной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ, у него 1,28 миллиарда человек в возрасте 30–79 лет. Причем 46% взрослых, имеющих артериальную гипертензию, не знают об этом.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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По данным исследования STEPS, проведенного в 2019 году в Украине, повышенное артериальное давление имеют 59% украинцев в возрасте от 18 до 69 лет.

Что же такое АД и какие его значения считают высокими?

Медики объясняют, что когда сердце бьется, оно сосудами доставляет кровь в ткани и органы, и именно кровяное давление является показателем силы, с которой сердце перекачивает кровь по всему телу.

"Значение давления записывают в виде двух цифр. Первое число называется систолическим давлением, и обозначает давление в сосудах в момент, когда сердце сокращается. Второе число — диастолическое давление - демонстрирует давление в сосудах, когда сердце "отдыхает" между ушибами. Оптимальный показатель артериального давления - менее 120/80 мм рт. ст, нормальный — в диапазоне от 120/80 мм рт. ст до 129/84 мм рт. ст", — объяснили медики.

Кардиограмма. Фото: Freepik

Какие симптомы повышенного давления?

Повышенное кровяное давление часто может не иметь никаких признаков.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Очень высокое давление (180/120 мм рт. ст.) может вызывать:

шум в ушах;

головная боль;

тошноту;

размытость зрения;

кровотечение из носа;

боль в груди.

Чем опасно игнорирование лечения артериальной гипертензии

Информативное изображение. Фото: МОЗ

Артериальная гипертензия может стать причиной развития других заболеваний:

почечная недостаточность;

инфаркт;

инсульт;

потеря зрения.

Чтобы предотвратить позднее выявление артериальной гипертензии, ежегодно посещайте семейного врача. Врач обязательно произведет измерение артериального давления и оценит риски возникновения артериальной гипертензии, а в случае ее выявления сможет назначить лечение, которое позволит в будущем предотвратить развитие угрожающих жизни состояний.

К тому же медики напомнили, что почти все лекарства, применяемые для лечения артериальной гипертензии, входят в программу "Доступные лекарства" и могут быть выписаны пациенту и получены им бесплатно.

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