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В МОЗ рассказали, как распознать повышенное давление, когда вы этого не чувствуете

17 мая 2023 13:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Чем опасно повышенное артериальное давление
Врач измеряет АД. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Артериальная гипертензия — заболевание, являющееся основной причиной преждевременной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ, у него 1,28 миллиарда человек в возрасте 30–79 лет. Причем 46% взрослых, имеющих артериальную гипертензию, не знают об этом.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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По данным исследования STEPS, проведенного в 2019 году в Украине, повышенное артериальное давление имеют 59% украинцев в возрасте от 18 до 69 лет.

Что же такое АД и какие его значения считают высокими?

Медики объясняют, что когда сердце бьется, оно сосудами доставляет кровь в ткани и органы, и именно кровяное давление является показателем силы, с которой сердце перекачивает кровь по всему телу.

"Значение давления записывают в виде двух цифр. Первое число называется систолическим давлением, и обозначает давление в сосудах в момент, когда сердце сокращается. Второе число  диастолическое давление - демонстрирует давление в сосудах, когда сердце "отдыхает" между ушибами. Оптимальный показатель артериального давления - менее 120/80 мм рт. ст, нормальный  в диапазоне от 120/80 мм рт. ст до 129/84 мм рт. ст", — объяснили медики.

Кардиограмма. Фото: Freepik

Какие симптомы повышенного давления?

Повышенное кровяное давление часто может не иметь никаких признаков.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Очень высокое давление (180/120 мм рт. ст.) может вызывать:

  • шум в ушах;
  • головная боль;
  • тошноту;
  • размытость зрения;
  • кровотечение из носа;
  • боль в груди.

Чем опасно игнорирование лечения артериальной гипертензии

Информативное изображение. Фото: МОЗ

Артериальная гипертензия может стать причиной развития других заболеваний:

  • почечная недостаточность;
  • инфаркт;
  • инсульт;
  • потеря зрения.

Чтобы предотвратить позднее выявление артериальной гипертензии, ежегодно посещайте семейного врача. Врач обязательно произведет измерение артериального давления и оценит риски возникновения артериальной гипертензии, а в случае ее выявления сможет назначить лечение, которое позволит в будущем предотвратить развитие угрожающих жизни состояний.

К тому же медики напомнили, что почти все лекарства, применяемые для лечения артериальной гипертензии, входят в программу "Доступные лекарства" и могут быть выписаны пациенту и получены им бесплатно.

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