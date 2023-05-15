Які операції безкоштовні

У МОЗ повідомили, чи повинен платити пацієнт за планові операції
Хірургічні операції безоплатні у всіх медзакладах України, які мають відповідний договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
"Для того, щоби скористатися послугою, потрібно лише обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах". Знайти потрібну лікарню можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або на офіційному сайті НСЗУ", — повідомили медики.
За яких умов можна отримати планову або ургентну (невідкладну) операцію безоплатно?
Вичерпний перелік:
- направлення сімейного лікаря, терапевта або педіатра;
- направлення лікуючого лікаря;
- доставлення до медзакладу бригадою екстреної медичної допомоги;
- переведення з іншого медзакладу або підрозділу;
- самозвернення в невідкладному стані.
Пацієнтам, які потрапляють у стаціонар для проведення подальшого оперативного втручання, гарантуються усі необхідні під час лікування лабораторні та інструментальні обстеження, своєчасне знеболення, проведення інтенсивної терапії в разі потреби.
"Крім того, пакетом передбачена передопераційна підготовка, проведення хірургічних операцій, післяопераційний догляд", — додали в МОЗ.
Перелік безоплатних послуг для пацієнтів, яких госпіталізують для проведення операції:
- первинний огляд та визначення маршруту пацієнта;
- усі необхідні під час надання послуги лабораторні дослідження;
- усі необхідні під час надання послуги інструментальні дослідження;
- своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
- огляд та знеболення анестезіологом перед операцією;
- хірургічна операція;
- забезпечення ліками з Нацпереліку та тими, що закуплені коштом інших програм;
- інтенсивна терапія у разі загрозливих для життя станів;
- цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;
- за потреби – реабілітаційні послуги;
- харчування в умовах стаціонару.
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