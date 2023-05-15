Які операції безкоштовні

Планові операції. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Хірургічні операції безоплатні у всіх медзакладах України, які мають відповідний договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Для того, щоби скористатися послугою, потрібно лише обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах". Знайти потрібну лікарню можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або на офіційному сайті НСЗУ", — повідомили медики.

Лікарі під час операції. Фото: Freepik

За яких умов можна отримати планову або ургентну (невідкладну) операцію безоплатно?

Вичерпний перелік:

направлення сімейного лікаря, терапевта або педіатра;

направлення лікуючого лікаря;

доставлення до медзакладу бригадою екстреної медичної допомоги;

переведення з іншого медзакладу або підрозділу;

самозвернення в невідкладному стані.

Медичні інструменти. Фото: Freepik

Пацієнтам, які потрапляють у стаціонар для проведення подальшого оперативного втручання, гарантуються усі необхідні під час лікування лабораторні та інструментальні обстеження, своєчасне знеболення, проведення інтенсивної терапії в разі потреби.

"Крім того, пакетом передбачена передопераційна підготовка, проведення хірургічних операцій, післяопераційний догляд", ​​— додали в МОЗ.

Перелік безоплатних послуг для пацієнтів, яких госпіталізують для проведення операції:

первинний огляд та визначення маршруту пацієнта;

усі необхідні під час надання послуги лабораторні дослідження;

усі необхідні під час надання послуги інструментальні дослідження;

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

огляд та знеболення анестезіологом перед операцією;

хірургічна операція;

забезпечення ліками з Нацпереліку та тими, що закуплені коштом інших програм;

інтенсивна терапія у разі загрозливих для життя станів;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

за потреби – реабілітаційні послуги;

харчування в умовах стаціонару.

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