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У МОЗ повідомили, чи повинен платити пацієнт за планові операції

15 травня 2023 14:01
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які операції безкоштовні
Планові операції. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Хірургічні операції безоплатні у всіх медзакладах України, які мають відповідний договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Для того, щоби скористатися послугою, потрібно лише обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах". Знайти потрібну лікарню можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або на офіційному сайті НСЗУ", — повідомили медики. 

Лікарі під час операції. Фото: Freepik

За яких умов можна отримати планову або ургентну (невідкладну) операцію безоплатно? 

Вичерпний перелік:

  • направлення сімейного лікаря, терапевта або педіатра;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • доставлення до медзакладу бригадою екстреної медичної допомоги;
  • переведення з іншого медзакладу або підрозділу;
  • самозвернення в невідкладному стані.
Медичні інструменти. Фото: Freepik

Пацієнтам, які потрапляють у стаціонар для проведення подальшого оперативного втручання, гарантуються усі необхідні під час лікування лабораторні та інструментальні обстеження, своєчасне знеболення, проведення інтенсивної терапії в разі потреби. 

"Крім того, пакетом передбачена передопераційна підготовка, проведення хірургічних операцій, післяопераційний догляд", ​​— додали в МОЗ. 

Перелік безоплатних послуг для пацієнтів, яких госпіталізують для проведення операції:

  • первинний огляд та визначення маршруту пацієнта;
  • усі необхідні під час надання послуги лабораторні дослідження;
  • усі необхідні під час надання послуги інструментальні дослідження;
  • своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
  • огляд та знеболення анестезіологом перед операцією;
  • хірургічна операція;
  • забезпечення ліками з Нацпереліку та тими, що закуплені коштом інших програм;
  • інтенсивна терапія у разі загрозливих для життя станів;
  • цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;
  • за потреби – реабілітаційні послуги;
  • харчування в умовах стаціонару.

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