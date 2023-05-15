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В МОЗ сообщили, должен ли платить пациент за плановые операции

15 мая 2023 14:01
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие операции бесплатны
Плановые операции. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Хирургические операции безвозмездны во всех медучреждениях Украины, имеющих соответствующий договор с НСЗУ, независимо от места регистрации пациента.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины .

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"Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно только выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету медицинских услуг "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях". Найти нужную больницу можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или на официальном сайте НСЗУ" , — сообщили медики.

Врачи во время операции. Фото: Freepik

При каких условиях можно получить плановую или ургентную (неотложную) операцию бесплатно?

Исчерпывающий список:

  • направление семейного врача, терапевта или педиатра;
  • направление лечащего врача;
  • доставление в медучреждение бригадой экстренной медицинской помощи;
  • перевод из другого медучреждения или подразделения;
  • самообращение в неотложном состоянии.
Медицинские инструменты. Фото: Freepik

Пациентам, которые попадают в стационар для дальнейшего оперативного вмешательства, гарантируются все необходимые при лечении лабораторные и инструментальные обследования, своевременное обезболивание, проведение интенсивной терапии в случае необходимости.

"Кроме того, пакетом предусмотрена предоперационная подготовка, проведение хирургических операций, послеоперационный уход", — добавили в МОЗ.

Перечень бесплатных услуг для пациентов, госпитализирующих для проведения операции:

  • первичный осмотр и определение маршрута пациента;
  • все необходимые при оказании услуги лабораторные исследования;
  • все необходимые при оказании услуги инструментальные исследования;
  • своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
  • осмотр и обезболивание анестезиологом перед операцией;
  • хирургическая операция;
  • обеспечение лекарствами из Нацперечня и закупленными на средства других программ;
  • интенсивная терапия в случае угрожающих жизни состояний;
  • круглосуточный врачебный и медсестринский уход;
  • при необходимости – реабилитационные услуги;
  • питание в условиях стационара.

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