Какие операции бесплатны

Плановые операции. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Хирургические операции безвозмездны во всех медучреждениях Украины, имеющих соответствующий договор с НСЗУ, независимо от места регистрации пациента.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины .

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"Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно только выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету медицинских услуг "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях". Найти нужную больницу можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или на официальном сайте НСЗУ" , — сообщили медики.

Врачи во время операции. Фото: Freepik

При каких условиях можно получить плановую или ургентную (неотложную) операцию бесплатно?

Исчерпывающий список:

направление семейного врача, терапевта или педиатра;

направление лечащего врача;

доставление в медучреждение бригадой экстренной медицинской помощи;

перевод из другого медучреждения или подразделения;

самообращение в неотложном состоянии.

Медицинские инструменты. Фото: Freepik

Пациентам, которые попадают в стационар для дальнейшего оперативного вмешательства, гарантируются все необходимые при лечении лабораторные и инструментальные обследования, своевременное обезболивание, проведение интенсивной терапии в случае необходимости.

"Кроме того, пакетом предусмотрена предоперационная подготовка, проведение хирургических операций, послеоперационный уход", — добавили в МОЗ.

Перечень бесплатных услуг для пациентов, госпитализирующих для проведения операции:

первичный осмотр и определение маршрута пациента;

все необходимые при оказании услуги лабораторные исследования;

все необходимые при оказании услуги инструментальные исследования;

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

осмотр и обезболивание анестезиологом перед операцией;

хирургическая операция;

обеспечение лекарствами из Нацперечня и закупленными на средства других программ;

интенсивная терапия в случае угрожающих жизни состояний;

круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

при необходимости – реабилитационные услуги;

питание в условиях стационара.

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