Какие операции бесплатны

В МОЗ сообщили, должен ли платить пациент за плановые операции
Хирургические операции безвозмездны во всех медучреждениях Украины, имеющих соответствующий договор с НСЗУ, независимо от места регистрации пациента.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины .
"Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно только выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету медицинских услуг "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях". Найти нужную больницу можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или на официальном сайте НСЗУ" , — сообщили медики.
При каких условиях можно получить плановую или ургентную (неотложную) операцию бесплатно?
Исчерпывающий список:
- направление семейного врача, терапевта или педиатра;
- направление лечащего врача;
- доставление в медучреждение бригадой экстренной медицинской помощи;
- перевод из другого медучреждения или подразделения;
- самообращение в неотложном состоянии.
Пациентам, которые попадают в стационар для дальнейшего оперативного вмешательства, гарантируются все необходимые при лечении лабораторные и инструментальные обследования, своевременное обезболивание, проведение интенсивной терапии в случае необходимости.
"Кроме того, пакетом предусмотрена предоперационная подготовка, проведение хирургических операций, послеоперационный уход", — добавили в МОЗ.
Перечень бесплатных услуг для пациентов, госпитализирующих для проведения операции:
- первичный осмотр и определение маршрута пациента;
- все необходимые при оказании услуги лабораторные исследования;
- все необходимые при оказании услуги инструментальные исследования;
- своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
- осмотр и обезболивание анестезиологом перед операцией;
- хирургическая операция;
- обеспечение лекарствами из Нацперечня и закупленными на средства других программ;
- интенсивная терапия в случае угрожающих жизни состояний;
- круглосуточный врачебный и медсестринский уход;
- при необходимости – реабилитационные услуги;
- питание в условиях стационара.
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