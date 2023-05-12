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В Україні вперше проведено трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора

12 травня 2023 11:03
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Трансплантація кісткового мозку від неродинного донора
Пацієнт, якому провели операцію. Фото: МОЗ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Українські медики повідомили, що вперше було проведено трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора з України. Збіг в Українському реєстрі донорів кісткового мозку врятував життя 18-річному хлопцю з Дніпропетровщини.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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"Минулого літа Олегові стало зле. Спочатку батьки подумали, що у хлопця звичайний тепловий удар, однак після аналізів стало зрозуміло: у дитини апластична анемія у важкій формі (стан при якому кістковий мозок людини перестає виробляти достатню кількість клітин крові). Олега вже почали готувати до трансплантації, однак, війна створила додаткові труднощі", — повідомили лікарі. 

Олег з лікарями. Фото: МОЗ

До повномасштабного вторгнення донорів знаходили з усього світу і стовбурові клітини могли доставити в Україну літаком. Однак із початком повномасштабної війни цей шлях ускладнився: спочатку клітини доставляють до Польщі, далі курʼєр перетинає з ним кордон і наземно везе до Києва. Час у цій ситуації критичний: від часу забору до трансплантації має минути не більше 72 годин.

Олег у лікарні. Фото: МОЗ

"Врятувати життя Олега вдалося завдяки його генетичному близнюку з Українського реєстру донорів кісткового мозку. Сьогодні хлопця вже виписали", — додали лікарі. 

Мама Олега, Ірина не стримує своїх емоцій, коли говорить про людину, яка поділилася стовбуровими клітинами з її сином.

Олег з мамою та лікарями. Фото: МОЗ

"Ми не знаємо, хто це, але для нас донор — герой. На наше щастя, якась чужа людина підійшла як донор і дала єдиний шанс моєму синові на життя. Чим більше буде українців в реєстрі, тим швидше будуть знаходитися донори для наших діток", — сказала жінка.   

Наразі в Українському реєстру донорів кісткового мозку є 9187 потенційних донорів. Охочих стати донором кісткового мозку безкоштовно реєструють на базі двох донорських центрів. Кожен може долучитися до реєстру і, можливо, теж врятувати чиєсь життя. 

У МОЗ також повідомили про контакти центрів для тих людей, які бажають поповнити реєстр донорів. 

Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Українські медики розповіли вражаючі історії пацієнтів, яким вдалося виконати надскладні операції з трансплантації органів. 

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