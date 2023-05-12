Трансплантация костного мозга от неродинного донора

Пациент, которому была проведена операция. Фото: МОЗ

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Украинские медики сообщили, что впервые была проведена трансплантация костного мозга от неродственного донора из Украины. Совпадение в Украинском реестре доноров костного мозга спасло жизнь 18-летнему парню из Днепропетровщины.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины .

Читайте также:

"Прошлым летом Олегу стало плохо. Сначала родители подумали, что у парня обычный тепловой удар, однако после анализов стало понятно: у ребенка апластическая анемия в тяжелой форме (состояние при котором костный мозг человека перестает вырабатывать достаточное количество клеток крови). Олега уже начали готовить к трансплантации, однако, война создала дополнительные трудности" , — сообщили врачи.

Олег с врачами. Фото: МОЗ

До полномасштабного вторжения доноров находили со всего мира, и стволовые клетки могли доставить в Украину самолетом. Однако с началом полномасштабной войны этот путь усложнился: сначала клетки доставляют в Польшу, дальше курьер пересекает с ним границу и наземно везет в Киев. Время в этой ситуации критично: от времени забора до трансплантации должно пройти не более 72 часов.

Олег в больнице. Фото: МОЗ

"Спасти жизнь Олега удалось благодаря его генетическому близнецу из Украинского реестра доноров костного мозга. Сегодня парня уже выписали" , — добавили врачи.

Мама Олега, Ирина не сдерживает своих эмоций, когда говорит о человеке, который поделился стволовыми клетками с его сыном.

Олег с мамой и врачами. Фото: МОЗ

"Мы не знаем, кто это, но для нас донор — герой. К нашему счастью, какой-то чужой человек подошел как донор и дал единственный шанс моему сыну на жизнь. Чем больше будет украинцев в реестре, тем быстрее будут находиться доноры для наших деток" , — сказала женщина.

В настоящее время в Украинском реестре доноров костного мозга есть 9187 потенциальных доноров. Желающих стать донором костного мозга бесплатно регистрируется на базе двух донорских центров. Каждый может приобщиться к реестру и, возможно, тоже спасти чью-то жизнь.

В Минздраве также сообщили о контактах центров для людей, желающих пополнить реестр доноров.

Ранее мы писали, что во Львове врачи выполнили пересадку сердца , легких, печени, почки и поджелудочной железы. Украинские медики рассказали поразительные истории пациентов, которым удалось выполнить сверхсложные операции по трансплантации органов.