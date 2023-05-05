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Волинянин після смерті врятував своїми органами чотири людини

5 травня 2023 13:57
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Українські лікарі провели складні трансплантації
Лікарі під час операції. Фото: МОЗ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Трансплантація підшлункової вважається одним з найскладніших у світі хірургічних втручань.

Про це повідомили в Міністерство охорони здоров'я України.

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Українські медики проводять трансплантацію органів. Фото: МОЗ

Нирка та підшлункова залоза 

"Нирку та підшлункову залозу отримала 33-річна Олена. Вона медсестра з Рівненщини. З п’яти років хворіла на цукровий діабет. Підшлункова не виробляла інсулін. Після того, як Олена народила дитину, відмовили ще й нирки. Чоловік Олени — військовий, у лікарню примчав просто з фронту. Усі 9 годин він не відходив від дверей операційної, аби дочекатися обнадійливих слів від трансплантологів — і дочекався", — повідомили медики. 

Лікарі під час операції. Фото: МОЗ

Легені 

Легені пересадили чоловікові з Донеччини. Діагноз — кістозна гіпоплазія обох легень. Три роки він жив на кисневій підтримці.  

Український лікар. Фото: МОЗ

Печінка 

Печінку трансплантували 43-річному жителю Закарпаття. Його власний орган вбив цироз.  Він пережив сім внутрішніх кровотеч, коли за статистикою вже після третьої людина не виживає.   

Серце 

Серце пересадили 48-річному львів’янину. На свій рятівний орган чоловік чекав рік. У нього — кардіоміопатія. Серце не могло перекачувати кров і ризикувало зупиниться щомиті. 

Українські хирурги роблять операцію. Фото: МОЗ

"Шанс на друге життя Олена та ще троє українців отримали завдяки важкому рішенню родини чоловіка, який помер через інсульт. Йому було 42 роки. Медики Нововолинської лікарні констатували смерть мозку. Родина погодилася на донорство і врятувала цим рішенням чотири життя. Операції з трансплантації виконали спеціалісти Лікарні Святого Пантелеймона Перше медичне об'єднання Львова та хірурги київської клініки Феофанія клінічна лікарня", — резюмували в МОЗ.

Раніше ми писали, що українські медики витягли з голови військового кулю та врятували йому життя.


 

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