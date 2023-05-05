Украинские врачи провели сложные трансплантации

Волынянин после смерти спас своими органами четыре человека
Во Львове врачи выполнили пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Трансплантация поджелудочной считается одним из самых сложных в мире хирургических вмешательств.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Украинские медики рассказали поразительные истории пациентов, которым удалось выполнить сверхсложные операции по трансплантации органов.
Почка и поджелудочная железа
"Почка и поджелудочная железа получила 33-летняя Елена. Она медсестра из Ровенской области. С пяти лет болела сахарным диабетом. Поджелудочная не производила инсулин. После того, как Елена родила ребенка, отказали еще и почки. Муж Елены — военный, в больницу примчался прямо с фронта. Все 9 часов он не отходил от двери операционной, чтобы дождаться обнадеживающих слов от трансплантологов и дождался", — сообщили медики.
Легкие
Легкие пересадили мужчине из Донбасса. Диагноз - кистозная гипоплазия обоих легких. Три года он жил на кислородной поддержке.
Печень
Печень трансплантировали 43-летнему жителю Закарпатья. Его собственный орган убил цирроз. Он пережил семь внутренних кровотечений, когда по статистике уже после третьего человека не выживает.
Сердце
Сердце пересадили 48-летнему львовянину. Своего спасительного органа мужчина ждал год. У него – кардиомиопатия. Сердце не могло перекачивать кровь и рисковало остановиться ежесекундно.
"Шанс на вторую жизнь Елена и еще трое украинцев получили благодаря тяжелому решению семьи мужчины, умершего из-за инсульта. Ему было 42 года. Медики Нововолынской больницы констатировали смерть мозга Семья согласилась на донорство и спасла этим решением четыре жизни. Операции по трансплантации выполнили специалисты Больницы Святого Пантелеймона Первое медицинское объединение Львова и хирурги киевской клиники Феофания – клиническая больница", — резюмировали в Минздраве.
Ранее мы писали, что украинские медики вытащили из головы военного пулю и спасли ему жизнь.