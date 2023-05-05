Украинские врачи провели сложные трансплантации

Врачи во время операции. Фото: МОЗ

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Во Львове врачи выполнили пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Трансплантация поджелудочной считается одним из самых сложных в мире хирургических вмешательств.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Украинские медики проводят трансплантацию органов. Фото: МОЗ

Почка и поджелудочная железа

"Почка и поджелудочная железа получила 33-летняя Елена. Она медсестра из Ровенской области. С пяти лет болела сахарным диабетом. Поджелудочная не производила инсулин. После того, как Елена родила ребенка, отказали еще и почки. Муж Елены — военный, в больницу примчался прямо с фронта. Все 9 часов он не отходил от двери операционной, чтобы дождаться обнадеживающих слов от трансплантологов и дождался", — сообщили медики.

Врачи во время операции. Фото: МОЗ

Легкие

Легкие пересадили мужчине из Донбасса. Диагноз - кистозная гипоплазия обоих легких. Три года он жил на кислородной поддержке.

Украинский врач. Фото: МОЗ

Печень

Печень трансплантировали 43-летнему жителю Закарпатья. Его собственный орган убил цирроз. Он пережил семь внутренних кровотечений, когда по статистике уже после третьего человека не выживает.

Сердце

Сердце пересадили 48-летнему львовянину. Своего спасительного органа мужчина ждал год. У него – кардиомиопатия. Сердце не могло перекачивать кровь и рисковало остановиться ежесекундно.

Украинские хирурги делают операцию. Фото: МОЗ

"Шанс на вторую жизнь Елена и еще трое украинцев получили благодаря тяжелому решению семьи мужчины, умершего из-за инсульта. Ему было 42 года. Медики Нововолынской больницы констатировали смерть мозга Семья согласилась на донорство и спасла этим решением четыре жизни. Операции по трансплантации выполнили специалисты Больницы Святого Пантелеймона Первое медицинское объединение Львова и хирурги киевской клиники Феофания – клиническая больница", — резюмировали в Минздраве.

Ранее мы писали, что украинские медики вытащили из головы военного пулю и спасли ему жизнь.