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Украинские медики вытащили из головы военного пулю и спасли ему жизнь

25 апреля 2023 17:47
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
В больнице Мечникова провели сверх сложную операцию и спасли военного
Сложная операция. Фото: УНИАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Днепре провели сверх сложную операцию — вытащили пулю и обломки затылочной кости из головы раненого военного.

Об этом сообщили в Министерстве Здравоохранения Украины.

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"Руслан из Харьковской области, проживал 5 км от вражеской границы. 24 февраля оказался в оккупации. Две недели парень, обходя врага и минные поля, шел к своим. В первом же военкомате записался добровольцем в ряды ВСУ", — сообщили в МОЗ.

10 апреля парень получил тяжелое ранение в голову. Пуля и обломки затылочной кости глубоко засели в мозг.

Обломок, который удалось извлечь. Фото: МОЗ

"Талантливые нейрохирурги областной клинической больницы Мечникова сумели филигранно провести сложную операцию с помощью супер нейрохирургического микроскопа, который, к счастью, имеет медучреждение. Руслан пришел в себя, завтра едет на реабилитационное лечение", — добавили врачи.

Ранее мы писали, что в Украине впервые вживили протез прямо в кость пациента: что известно об уникальной операции.

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