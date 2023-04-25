В больнице Мечникова провели сверх сложную операцию и спасли военного

Сложная операция. Фото: УНИАН

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Днепре провели сверх сложную операцию — вытащили пулю и обломки затылочной кости из головы раненого военного.

Об этом сообщили в Министерстве Здравоохранения Украины.

Читайте также:

"Руслан из Харьковской области, проживал 5 км от вражеской границы. 24 февраля оказался в оккупации. Две недели парень, обходя врага и минные поля, шел к своим. В первом же военкомате записался добровольцем в ряды ВСУ", — сообщили в МОЗ.

10 апреля парень получил тяжелое ранение в голову. Пуля и обломки затылочной кости глубоко засели в мозг.

Обломок, который удалось извлечь. Фото: МОЗ

"Талантливые нейрохирурги областной клинической больницы Мечникова сумели филигранно провести сложную операцию с помощью супер нейрохирургического микроскопа, который, к счастью, имеет медучреждение. Руслан пришел в себя, завтра едет на реабилитационное лечение", — добавили врачи.

Ранее мы писали, что в Украине впервые вживили протез прямо в кость пациента: что известно об уникальной операции.