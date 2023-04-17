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В Україні вперше вживили протез прямо в кістку пацієнта: що відомо про унікальну операцію

17 квітня 2023 14:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні вперше вживили протез прямо в кістку пацієнта: що відомо про унікальну операцію
Австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс та пацієнт після операції. Фото: Перше ТМО Львова
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львові вперше в Україні вживили протез прямо в кістку людини. Першим пацієнтом став 56-річний ветеран російсько-української війни, який через бойові дії втратив обидві ноги.

Про це повідомила пресслужба МОЗ України.

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Деталі унікальної операції

Зазначається, що першим пацієнтом, кому імплантували протез в кістку, став 56-річний ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ Ігор Крупнов. Восени минулого року авто, в якому він разом зі своїми побратимами їхав на завдання, наскочило на міни. У результаті чоловік втратив обидві ноги.

Така нелегка операція називається остеоінтеграційним протезуванням і має дві переваги: чутливість і функціональність. 

Завдяки остеоінтеграційному протезуванню робити перші кроки на імплантованих протезах можна вже на другий день після операції та повноцінно ходити — вже за шість місяців.

"Цю та ще три остеоінтегрувальні операції українським лікарям допомагав робити один із провідних спеціалістів світу — австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс. На його рахунку вже близько 1 500 операцій", — розповіли у МОЗ.

операція
Австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс проводить унікальну операцію у Львові. Фото: Перше ТМО Львова 

Нагадаємо, у вересні в Україні провели чотири посмертні трансплантації органів від однієї донорки. Стан усіх реципієнтів оцінюють як задовільний. 

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