В Украине впервые вживили протез прямо в кость пациента: что известно об уникальной операции

Австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис и пациент после операции. Фото: Первое ТМО Львова

Во Львове впервые в Украине вживили протез прямо в кость человека. Первым пациентом стал 56-летний ветеран российско-украинской войны, из-за боевых действий потерявший обе ноги.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

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Детали уникальной операции

Первым пациентом, кому имплантировали протез в кость, стал 56-летний ветеран российско-украинской войны, капитан ВСУ Игорь Крупнов. Осенью прошлого года автомобиль, в котором он вместе со своими собратьями ехал на задание, наскочил на мины. В результате мужчина потерял обе ноги.

Такая нелегкая операция называется остеоинтеграционным протезированием и имеет два преимущества: чувствительность и функциональность.

Благодаря остеоинтеграционному протезированию делать первые шаги на имплантированных протезах можно уже на второй день после операции и полноценно ходить уже через шесть месяцев.

"Эту и еще три остеоинтегрирующих операций украинским врачам помогал делать один из ведущих специалистов мира — австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис. На его счету уже около 1 500 операций", — рассказали в Минздраве.

Австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис проводит уникальную операцию во Львове. Фото: Первое ТМО Львова

Напомним, в сентябре в Украине провели четыре посмертных трансплантации органов от одного донора. Состояние всех реципиентов оценивают как удовлетворительное.