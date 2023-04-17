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В Украине впервые вживили протез прямо в кость пациента: что известно об уникальной операции

17 апреля 2023 14:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине впервые вживили протез прямо в кость пациента: что известно об уникальной операции
Австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис и пациент после операции. Фото: Первое ТМО Львова
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Львове впервые в Украине вживили протез прямо в кость человека. Первым пациентом стал 56-летний ветеран российско-украинской войны, из-за боевых действий потерявший обе ноги.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

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Детали уникальной операции

Первым пациентом, кому имплантировали протез в кость, стал 56-летний ветеран российско-украинской войны, капитан ВСУ Игорь Крупнов. Осенью прошлого года автомобиль, в котором он вместе со своими собратьями ехал на задание, наскочил на мины. В результате мужчина потерял обе ноги.

Такая нелегкая операция называется остеоинтеграционным протезированием и имеет два преимущества: чувствительность и функциональность.

Благодаря остеоинтеграционному протезированию делать первые шаги на имплантированных протезах можно уже на второй день после операции и полноценно ходить уже через шесть месяцев.

"Эту и еще три остеоинтегрирующих операций украинским врачам помогал делать один из ведущих специалистов мира — австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис. На его счету уже около 1 500 операций", — рассказали в Минздраве.

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Австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис проводит уникальную операцию во Львове. Фото: Первое ТМО Львова

Напомним, в сентябре в Украине провели четыре посмертных трансплантации органов от одного донора. Состояние всех реципиентов оценивают как удовлетворительное.

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