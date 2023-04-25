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Українські медики витягли з голови військового кулю та врятували йому життя

25 квітня 2023 17:47
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
У лікарні Мечникова провели надскладну операцію та врятували військвого
Складна операція. Фото: УНІАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У Дніпрі провели надскладну операцію — витягнули кулю та уламки потиличної кістки з голови пораненого військового.

Про це повідомили в Міністерстві Охорони здоров'я України

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"Руслан з Харківської області, проживав 5 км від ворожого кордону. 24 лютого опинився в окупації. Два тижні хлопець, оминаючи ворога та мінні поля, йшов до своїх. У першому ж військкоматі записався добровольцем до лав ЗСУ", — повідомили в МОЗ.

10 квітня хлопець отримав важке поранення в голову. Куля та уламки потиличної кістки глибоко засіли в головний мозок.

Уламок, який вдалося витягнули. Фото: МОЗ

"Талановиті нейрохірурги обласної клінічної лікарні Мечникова зуміли філігранно провести складну операцію за допомогою супер нейрохірургічного мікроскопа, який, на щастя, має медзаклад. Руслан прийшов до тями, завтра їде на реабілітаційне лікування", — додали лікарі. 

Раніше ми писали, що в Україні вперше вживили протез прямо в кістку пацієнта: що відомо про унікальну операцію.

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