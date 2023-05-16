Чи справді електронні сигарети менш шкідливі за звичайні

Куріння електронної сигарети. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато хто вважає, що "вейпи", "електронки" та "одноразки" менш шкідливі для здоров'я та сформувалася ілюзія того, що можна "безпечно" палити, та чи так це насправді, розповіла лікарка кардіологиня.

Про це повідомила кардіологиня Наталія Іванюк.

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"Вейпи, електронки, одноразки. Багато хто вважає їх безпечнішими за звичайні сигарети. А що смол немає, та й пахнуть приємно. Що про це думаю я і — важливіше — що говорять дослідження. Так, дим від е-сигарет не містить шкідливих смол і не утворює продуктів горіння, але він містить у собі близько семи тисяч різних хімічних сполук, які не менше шкодять організму", — зазначила лікарка.

Паління електронної сигарети. Фото: Freepik

Електронні сигарети містять:

важкі метали, які провокують хвороби судин, серця та органів дихання;

формальдегіди, які негативно впливають на нервову систему, можуть сприяти погіршенню пам’яті;

пропіленгліколь та рослинний гліцерин підвищують ризик онкологічних захворювань;

нікотин, який зазвичай залишається.

Чоловік палить "вейп". Фото: Freepik

"Список можна продовжувати дуже довго. І, попри ще один поширений міф, електронні пристрої для куріння теж викликають залежність. Тому, коли мене запитують, чи можна курити електронки, відповідь однозначна. І вам рекомендую відмовлятися від цього "задоволення", — резюмувала Наталія Іванюк.

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