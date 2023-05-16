Действительно ли электронные сигареты менее вредны, чем обычные

Кардиолог рассказала, действительно ли электронные сигареты менее вредны
Многие считают, что "вейпы", "электронки" и "одноразки" менее вредные для здоровья и сформировалась иллюзия того, что можно "безопасно" курить, так ли это на самом деле, рассказала врач кардиолог.
Об этом сообщила кардиолог Наталья Иванюк .
"Вейпы, электронки, одноразки. Многие считают их безопаснее обычных сигарет. А что смол нет, да и пахнут приятно. Что об этом думаю я и — важнее — что говорят исследования. Да, дым от е-сигарет не содержит вредных смол и не образует продуктов горения, но включает в себя около семи тысяч различных химических соединений, которые не меньше вредят организму", — отметила врач.
Электронные сигареты содержат:
- тяжелые металлы, провоцирующие болезни сосудов, сердца и органов дыхания;
- формальдегиды, негативно влияющие на нервную систему, могут способствовать ухудшению памяти;
- пропиленгликоль и растительный глицерин повышают риск онкологических заболеваний;
- никотин, который обычно остается.
"Список можно продолжать очень долго. И, несмотря на еще один распространенный миф, электронные устройства для курения тоже вызывают зависимость. Поэтому, когда меня спрашивают, можно ли курить электронки, ответ однозначен. И вам рекомендую отказываться от этого "удовольствия",— резюмировала Наталья Иванюк.
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