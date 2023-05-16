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Кардиолог рассказала, действительно ли электронные сигареты менее вредны

16 мая 2023 10:56
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Действительно ли электронные сигареты менее вредны, чем обычные
Курение электронной сигареты. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многие считают, что "вейпы", "электронки" и "одноразки" менее вредные для здоровья и сформировалась иллюзия того, что можно "безопасно" курить, так ли это на самом деле, рассказала врач кардиолог.

Об этом сообщила кардиолог Наталья Иванюк .

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"Вейпы, электронки, одноразки. Многие считают их безопаснее обычных сигарет. А что смол нет, да и пахнут приятно. Что об этом думаю я и — важнее — что говорят исследования. Да, дым от е-сигарет не содержит вредных смол и не образует продуктов горения, но включает в себя около семи тысяч различных химических соединений, которые не меньше вредят организму", — отметила врач.

Курение электронной сигареты. Фото: Freepik

Электронные сигареты содержат:

  • тяжелые металлы, провоцирующие болезни сосудов, сердца и органов дыхания;
  • формальдегиды, негативно влияющие на нервную систему, могут способствовать ухудшению памяти;
  • пропиленгликоль и растительный глицерин повышают риск онкологических заболеваний;
  • никотин, который обычно остается.
Муж курит "вейп". Фото: Freepik

"Список можно продолжать очень долго. И, несмотря на еще один распространенный миф, электронные устройства для курения тоже вызывают зависимость. Поэтому, когда меня спрашивают, можно ли курить электронки, ответ однозначен. И вам рекомендую отказываться от этого "удовольствия",— резюмировала Наталья Иванюк.

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