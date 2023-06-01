Чому важливо вживати суп – пояснення від гастроентерологів

Суп, який має корисні властивості для організму людини. Фото: скріншот з YouTube

Медики розповіли, чому так важливо вживати суп та як він впливає на організм людини. За словами гастроентерологів, перша страва покращує процес травлення завдяки тому, що до її складу входить велика кількість корисних компонентів.

Про це повідомляє Eating Well.

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Медики стверджують, що не варто прибирати суп зі свого раціону харчування та переставати його їсти. За словами гастроентерологів, він має компоненти, які допомагають покращувати процес травлення в організмі людини.

Також медики пояснили, що важливо знати перед приготуванням першої страви. За словами лікарів, у період, коли є загострення хвороб кишківника або шлунку, важливо не додавати до супу жирне м’ясо.

Суп, який потрібно вживати для здоров'я. Фото: Pixabay

"Супи дійсно покращують процес травлення за рахунок великої кількості екстрактивних речовин. Але треба звернути увагу, що в період загострення будь-якого захворювання шлунково – кишкового тракту бульйон треба варити з нежирних сортів м’яса або використовувати овочевий бульйон", – кажуть фахівці.

Крім того, лікарі стверджують, що страви можна запивати будь–яким напоєм, адже це ніяк не впливає на процес травлення. Але якщо людина страждає від виразки, їй категорично не можна вживати водку, а також не рекомендується пити чай та міцну каву.

Суп, який покращує процес травлення. Фото: Pixabay

Справа в тому, що міцні напої підвищують секрецію в організмі та активують перебіг захворювання.

"При наявності захворювань органів травлення, особливо в період загострення, не те що стопка біленької заборонена, слід відмовитися від міцної кави і чаю", – кажуть гастроентерологи.

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