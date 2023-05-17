Чи впливає хропіння на потенцію

Чоловік не виспався. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Хропіння під час сну викликає набагато більше проблем зі здоров'ям. Зокрема це стосується чоловічого здоров'я, оскільки порушується вироблення гормонів.

Про це повідомив лікар уролог Бенедикт Гаврилишин.

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Як хропіння впливає на потенцію?

"Справа в тому, що вироблення тестостерону припадає на найглибшу фазу сну, так званий дельта сон, який відсутній у пацієнтів, які хроплять. Зниження його вироблення призводить до проблем з потенцією. При захворюванні зупинок дихання уві сні людина відчуває різку потребу в кисні. Таким чином страждають інші органи, та системи", — повідомив уролог.

Проблеми з потенцією. Фото: Freepik

Чому виникає хропіння?

Синдром аное сну нерідко зустрічається у чоловіків з надмірною масою тіла та порушенням обміну речовин. Це також негативно впливає на вироблення тестостерону та потенцію.

Лікар уролог. Фото: Freepik

"Незадовільна якість нічного сну протягом тривалого часу призводить до хронічної втоми, внаслідок якої знижується бажання до статевого акту, а також знижується потенція", — резюмував лікар.

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