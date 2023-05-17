Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Лікар розповів, як храпіння впливає на потенцію arrow

Лікар розповів, як храпіння впливає на потенцію

17 травня 2023 10:55
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи впливає хропіння на потенцію
Чоловік не виспався. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Хропіння під час сну викликає набагато більше проблем зі здоров'ям. Зокрема це стосується чоловічого здоров'я, оскільки порушується вироблення гормонів. 

Про це повідомив лікар уролог Бенедикт Гаврилишин

Читайте також:

Як хропіння впливає на потенцію? 

"Справа в тому, що вироблення тестостерону припадає на найглибшу фазу сну, так званий дельта сон, який відсутній у пацієнтів, які хроплять. Зниження його вироблення призводить до проблем з потенцією. При захворюванні зупинок дихання уві сні людина відчуває різку потребу в кисні. Таким чином страждають інші органи, та системи", — повідомив уролог.

Проблеми з потенцією. Фото: Freepik 

Чому виникає хропіння?

Синдром аное сну нерідко зустрічається у чоловіків з надмірною масою тіла та порушенням обміну речовин. Це також негативно впливає на вироблення тестостерону та потенцію. 

Лікар уролог. Фото: Freepik

"Незадовільна якість нічного сну протягом тривалого часу призводить до хронічної втоми, внаслідок якої знижується бажання до статевого акту, а також знижується потенція", — резюмував лікар. 

Раніше ми писали, як діагностувати рак сечового міхура на ранніх стадіях: найтривожніші симптоми хвороби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB