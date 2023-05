Рак сечового міхура дуже агресивний, тому вкрай важливо швидко його діагностувати

Лікар уролог. Фото: Freepik

Приблизно 90% людей, у яких діагностують рак сечового міхура, старші 55 років, а середній вік постановки діагнозу — 73 роки. Лікарі вважають, що рання діагностика цього захворювання дуже важлива.

За даними Американського онкологічного товариства, у 2023 році у 82 290 американців буде діагностовано рак сечового міхура.

"У переважної більшості пацієнтів з раком сечового міхура діагностують рак, який не є безпосередньо небезпечним для життя, але він, як правило, агресивний. Тому рак сечового міхура, навіть якщо він не є небезпечним для життя при першому діагностуванні, має тенденцію до рецидивування, а іноді змушує пацієнта проходити численні процедури, лікування і тому подібне. Існує підгрупа, близько 20% пацієнтів, які мають агресивну та інвазивну форму захворювання, що вимагає більш агресивного лікування. І в цих випадках це може загрожувати життю", — сказав уролог, доктор медичних наук Марк Тайсон.

Найпоширеніші симптоми раку сечового міхура, на думку експертів

Найпоширенішою ознакою раку сечового міхура є кров у сечі (гематурія). Іншими поширеними симптомами є болісне сечовипускання та постійне сечовипускання (особливо вночі).

"Зазвичай це кровотеча. Пацієнтам зазвичай або повідомляють, що у них є кров у сечі при аналізі, зробленому лікарем первинної ланки або іншим чином, або вони самі бачать кров у сечі. І такі ситуації потребують негайного урологічного обстеження. Це одна з найбільших проблем, пов'язаних із затримкою в діагностиці. Ми думаємо, що причиною кровотечі є щось інше, і відкладаємо урологічне обстеження, що може призвести до затримки в наданні допомоги. Отже, якщо виникає кровотеча, вона потребує негайної уваги", — додав уролог, доктор медичних наук Марк Тайсон.

Рання діагностика раку сечового міхура

За даними Міжнародного агентства з вивчення раку Всесвітньої організації охорони здоров'я, простий аналіз ДНК сечі може виявити мутації за десять років до клінічного діагнозу.

"Нещодавно був розроблений простий аналіз сечі, і ці нові результати є ще одним захоплюючим кроком на шляху до валідації неінвазивного інструменту ранньої діагностики. Цей тест може значно покращити та спростити спосіб виявлення раку сечового міхура", — сказав науковець МАИР і головний дослідник дослідження, опублікованого в журналі The Lancet Флоренс Ле Кальвес-Кельм.

Фактори ризику раку сечового міхура

"Ми вважаємо, що близько 50% усіх випадків раку сечового міхура спричинені курінням, для більшості пацієнтів це стає несподіванкою, оскільки вони зазвичай думають про куріння як про хворобу, що вражає легені. Але насправді хімічні речовини, які вдихаються, виводяться в сечовий міхур і утримуються в ньому до моменту випорожнення, що викликає зміни в уротелії, які насправді відбуваються в будь-якій точці сечовивідних шляхів, починаючи від нирок і закінчуючи кінчиком уретри",— зауважив уролог, доктор медичних наук Марк Тайсон.

Куріння є найважливішим чинником ризику, але й інші. Вчені вважають, що пацієнти, які виросли у сільській місцевості, де в ґрунтових водах є пестициди на основі миш'яку, живуть у колодязів і використовують воду з них.

Як лікується рак сечового міхура?

Існує кілька різних методів лікування раку сечового міхура, залежно від стадії виявлення. Хірургічне втручання для видалення пухлинних клітин, хіміотерапія для знищення ракових клітин, імунотерапія для зміцнення імунної системи та променева терапія з використанням високоенергетичних хвиль для знищення ракових клітин є типовими методами лікування.

Багатообіцяючі нові дослідження показують, що лікування за допомогою кон'югатів антитіл і ліків та інгібіторів контрольних точок може бути високоефективною альтернативою для людей, які не можуть пройти хіміотерапію.

"Хоча кількість випадків раку сечового міхура зменшується, рівень смертності від нього суттєво не змінився. Наявність цих нових методів лікування значно покращує перспективи для багатьох хворих на рак сечового міхура. Хоча в останні роки імунотерапія привертає все більше уваги, кон'югати антитіл та ліків можуть мати більший позитивний вплив, принаймні в найближчому майбутньому", — сказав онколог сечостатевої системи Меморіального онкологічного центру Слоуна Кеттерінга (MSK) Джонатан Розенберг.

Як запобігти раку сечового міхура

Лікарі запевняють, що певні фактори способу життя можуть підвищити ризик розвитку раку сечового міхура.

"Похилий вік є значним фактором ризику раку загалом. Повторний вплив факторів ризику, включаючи куріння, може призвести до накопичення генетичних змін, які можуть сприяти розвитку раку сечового міхура. Шанс захворіти на рак сечового міхура протягом життя у чоловіка становить 1:26, тоді як у жінки 1:90 випадків", — сказав онколог, доктор медичних наук, доктор філософії Петрос Грівас.

Також доктор додав, що певні професії, такі як пожежники, механізатори та водії вантажівок, можуть підвищувати ризик, оскільки люди цих професій більше піддаються впливу токсинів і хімікатів, а куріння може ще більше підвищити цей ризик. Тож Грівас рекомендує не палити, пити достатню кількість води, дотримуватися здорової дієти та захищатися від впливу хімічних речовин, щоб запобігти раку сечового міхура.

