Які можуть бути причини втоми? Лікарка дала рекомендації

Симптомы втоми. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Більшість із нас час від часу відчувають втому: наприклад, перед сном або після тривалого робочого дня. Але втома в медичному сенсі означає, що ви відчуваєте постійну втому, навіть після того, як виспались чи відпочили, впродовж декількох тижнів або місяців.

Про це повідомила сімейна лікарка Катерина Свистун.

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Вірогідні причини постійної втоми:

безсоння та інші проблеми зі сном;

депресія, стрес та інші проблеми з психічним здоров’ям;

анемія та інші захворювання крові (лімфома, лейкемія);

захворювання серцево-судинної системи.

Лікар проводить консультацію пацієнта. Фото: Pexels

Також серед причин можуть бути гормональні проблеми:

гіпотиреоз;

цукровий діабет;

хвороба Аддісона або первинна надниркова недостатність;

синдром Кушинга (коли занадто багато гормону хронічного стресу-кортизолу).

Серйозні інфекційні захворювання можуть на початку можуть виражатися також у втомі.

вірус Епштейн-Барра;

ВІЧ;

COVID-19;

хвороба Лайма.

Людина приймає пігулки. Фото: Pexels

Деякі медикаментозні препарати при довготривалому прийманні також можуть викликати симптоми втоми.

До таких відносяться:

антигістамінні

гіпертонічні та антиаритмічні препарати;

антидепресанти;

кортикостиреїди;

протиблювотні препарати.

Варто звернути увагу на хронічні обструктивні захворювання легень та інші проблеми з легенями.

Захворювання легень:

саркоїдоз;

бронхіальна астма;

легенева гіпертензія.

Захворювання шлунково кишечного тракту також спричиняють появу постійної втоми.

целіакія (непереносимість глютену);

захворювання печінки, включаючи цироз та гепатит;

коліт (запалення кишківника);

синдром роздратованого кишківника.

Ілюстративне фото втоми. Фото: Pexels

Умови які впливають на нервову систему:

розсіяний склероз;

хвороба Паркінсона;

стан після інсульту

Проблеми пов’язані з суглобами:

системний червоний вовчак;

фіброміалгія;

ревматоїдний артрит.

Лікар. Фото: Pexels

Рак

Втома є одним із симптомів ранньої стадії раку. Часто це йде одночасно з іншими симптомами, особливо зі зниженням ваги та депресією.

"Тож, як ми бачимо причин втоми може буде багато, але для того щоб точно розібратися з цією проблемою-почніть з візиту до свого сімейного лікаря", — резюмувала Катерина Свистун.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.