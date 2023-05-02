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Будьте уважні: лікарка назвала серйозні причини втоми, які не варто ігнорувати

2 травня 2023 10:27
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які можуть бути причини втоми? Лікарка дала рекомендації
Симптомы втоми. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Більшість із нас час від часу відчувають втому: наприклад, перед сном або після тривалого робочого дня. Але втома в медичному сенсі означає, що ви відчуваєте постійну втому, навіть після того, як виспались чи відпочили, впродовж декількох тижнів або місяців.

Про це повідомила сімейна лікарка Катерина Свистун

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Вірогідні причини постійної втоми:

  • безсоння та інші проблеми зі сном;
  • депресія, стрес та інші проблеми з психічним здоров’ям;
  • анемія та інші захворювання крові (лімфома, лейкемія);
  • захворювання серцево-судинної системи.
Лікар проводить консультацію пацієнта. Фото: Pexels

Також серед причин можуть бути гормональні проблеми: 

  • гіпотиреоз;
  • цукровий діабет;
  • хвороба Аддісона або первинна надниркова недостатність;
  • синдром Кушинга (коли занадто багато гормону хронічного стресу-кортизолу).

Серйозні інфекційні захворювання можуть на початку можуть виражатися також у втомі.

  • вірус Епштейн-Барра;
  • ВІЧ;
  • COVID-19;
  • хвороба Лайма.
Людина приймає пігулки. Фото: Pexels

Деякі медикаментозні препарати при довготривалому прийманні також можуть викликати симптоми втоми. 

До таких відносяться: 

  • антигістамінні
  • гіпертонічні та антиаритмічні препарати;
  • антидепресанти;
  • кортикостиреїди;
  • протиблювотні препарати.

Варто звернути увагу на хронічні обструктивні захворювання легень та інші проблеми з легенями. 

Захворювання легень: 

  • саркоїдоз;
  • бронхіальна астма;
  • легенева гіпертензія.

Захворювання шлунково кишечного тракту також спричиняють появу постійної втоми. 

  • целіакія (непереносимість глютену);
  • захворювання печінки, включаючи цироз та гепатит;
  • коліт (запалення кишківника);
  • синдром роздратованого кишківника.
Ілюстративне фото втоми. Фото: Pexels

Умови які впливають на нервову систему:

  • розсіяний склероз;
  • хвороба Паркінсона;
  • стан після інсульту

Проблеми пов’язані з суглобами:

  • системний червоний вовчак;
  • фіброміалгія;
  • ревматоїдний артрит.
Лікар. Фото: Pexels

Рак

Втома є одним із симптомів ранньої стадії раку. Часто це йде одночасно з іншими симптомами, особливо зі зниженням ваги та депресією.

"Тож, як ми бачимо причин втоми може буде багато, але для того щоб точно розібратися з цією проблемою-почніть з візиту до свого сімейного лікаря", — резюмувала Катерина Свистун.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.

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