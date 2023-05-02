Які можуть бути причини втоми? Лікарка дала рекомендації

Будьте уважні: лікарка назвала серйозні причини втоми, які не варто ігнорувати
Більшість із нас час від часу відчувають втому: наприклад, перед сном або після тривалого робочого дня. Але втома в медичному сенсі означає, що ви відчуваєте постійну втому, навіть після того, як виспались чи відпочили, впродовж декількох тижнів або місяців.
Про це повідомила сімейна лікарка Катерина Свистун.
Вірогідні причини постійної втоми:
- безсоння та інші проблеми зі сном;
- депресія, стрес та інші проблеми з психічним здоров’ям;
- анемія та інші захворювання крові (лімфома, лейкемія);
- захворювання серцево-судинної системи.
Також серед причин можуть бути гормональні проблеми:
- гіпотиреоз;
- цукровий діабет;
- хвороба Аддісона або первинна надниркова недостатність;
- синдром Кушинга (коли занадто багато гормону хронічного стресу-кортизолу).
Серйозні інфекційні захворювання можуть на початку можуть виражатися також у втомі.
- вірус Епштейн-Барра;
- ВІЧ;
- COVID-19;
- хвороба Лайма.
Деякі медикаментозні препарати при довготривалому прийманні також можуть викликати симптоми втоми.
До таких відносяться:
- антигістамінні
- гіпертонічні та антиаритмічні препарати;
- антидепресанти;
- кортикостиреїди;
- протиблювотні препарати.
Варто звернути увагу на хронічні обструктивні захворювання легень та інші проблеми з легенями.
Захворювання легень:
- саркоїдоз;
- бронхіальна астма;
- легенева гіпертензія.
Захворювання шлунково кишечного тракту також спричиняють появу постійної втоми.
- целіакія (непереносимість глютену);
- захворювання печінки, включаючи цироз та гепатит;
- коліт (запалення кишківника);
- синдром роздратованого кишківника.
Умови які впливають на нервову систему:
- розсіяний склероз;
- хвороба Паркінсона;
- стан після інсульту
Проблеми пов’язані з суглобами:
- системний червоний вовчак;
- фіброміалгія;
- ревматоїдний артрит.
Рак
Втома є одним із симптомів ранньої стадії раку. Часто це йде одночасно з іншими симптомами, особливо зі зниженням ваги та депресією.
"Тож, як ми бачимо причин втоми може буде багато, але для того щоб точно розібратися з цією проблемою-почніть з візиту до свого сімейного лікаря", — резюмувала Катерина Свистун.
Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.