Какие могут быть причины усталости? Врач дала рекомендации

Будьте внимательны: врач назвала серьезные причины усталости, которые не стоит игнорировать
Большинство из нас время от времени испытывают усталость: например, перед сном или после продолжительного рабочего дня. Но усталость в медицинском смысле означает, что вы чувствуете постоянную усталость, даже после того, как выспались или отдохнули, в течение нескольких недель или месяцев.
Об этом сообщила семейный врач Екатерина Свистун.
Возможные причины постоянной усталости:
- бессонница и другие проблемы со сном;
- депрессия, стресс и другие проблемы с психическим здоровьем;
- анемия и другие заболевания крови (лимфома, лейкемия);
- заболевания сердечно-сосудистой системы.
Также среди причин могут быть гормональные проблемы:
- гипотиреоз;
- сахарный диабет;
- болезнь Аддисона или первичная надпочечниковая недостаточность;
- синдром Кушинга (когда слишком много гормона хронического стресса-кортизола).
Серьезные инфекционные заболевания могут в начале выражаться также в усталости:
- вирус Эпштейн-Барра;
- ВИЧ;
- COVID-19;
- болезнь Лайма.
Некоторые медикаментозные препараты при длительном приеме могут вызвать симптомы усталости.
К таким относятся:
- антигистаминные
- гипертонические и антиаритмические препараты;
- антидепрессанты;
- кортикостиреиды;
- противорвотные препараты.
Следует обратить внимание на хронические обструктивные заболевания легких и другие проблемы с легкими.
Заболевания легких:
- саркоидоз;
- бронхиальная астма;
- легочная гипертензия.
Заболевания желудочно-кишечного тракта также вызывают появление постоянной усталости.
- целиакия (непереносимость глютена);
- заболевания печени, включая цирроз и гепатит;
- колит (воспаление кишечника);
- синдром раздраженного кишечника.
Условия влияющие на нервную систему:
- рассеянный склероз;
- болезнь Паркинсона;
- состояние после инсульта.
Проблемы связаные с суставами:
- системная красная волчанка;
- фибромиалгия;
- ревматоидный артрит.
Рак
Усталость является одним из симптомов ранней стадии рака. Часто это происходит одновременно с другими симптомами, особенно со снижением веса и депрессией.
"Так как мы видим причин усталости может будет много, но для того чтобы точно разобраться с этой проблемой — начните с визита к своему семейному врачу", — резюмировала Екатерина Свистун.
Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.