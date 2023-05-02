Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Будьте внимательны: врач назвала серьезные причины усталости, которые не стоит игнорировать arrow

Будьте внимательны: врач назвала серьезные причины усталости, которые не стоит игнорировать

2 мая 2023 10:27
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие могут быть причины усталости? Врач дала рекомендации
Симптомы усталости. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Большинство из нас время от времени испытывают усталость: например, перед сном или после продолжительного рабочего дня. Но усталость в медицинском смысле означает, что вы чувствуете постоянную усталость, даже после того, как выспались или отдохнули, в течение нескольких недель или месяцев.

Об этом сообщила семейный врач Екатерина Свистун.

Читайте также:

Возможные причины постоянной усталости:

  • бессонница и другие проблемы со сном;
  • депрессия, стресс и другие проблемы с психическим здоровьем;
  • анемия и другие заболевания крови (лимфома, лейкемия);
  • заболевания сердечно-сосудистой системы.
Врач проводит консультацию пациента. Фото: Pexels

Также среди причин могут быть гормональные проблемы:

  • гипотиреоз;
  • сахарный диабет;
  • болезнь Аддисона или первичная надпочечниковая недостаточность;
  • синдром Кушинга (когда слишком много гормона хронического стресса-кортизола).

Серьезные инфекционные заболевания могут в начале выражаться также в усталости:

  • вирус Эпштейн-Барра;
  • ВИЧ;
  • COVID-19;
  • болезнь Лайма.
Человек принимает таблетки. Фото: Pexels

Некоторые медикаментозные препараты при длительном приеме могут вызвать симптомы усталости.

К таким относятся:

  • антигистаминные
  • гипертонические и антиаритмические препараты;
  • антидепрессанты;
  • кортикостиреиды;
  • противорвотные препараты.

Следует обратить внимание на хронические обструктивные заболевания легких и другие проблемы с легкими.

Заболевания легких:

  • саркоидоз;
  • бронхиальная астма;
  • легочная гипертензия.

Заболевания желудочно-кишечного тракта также вызывают появление постоянной усталости.

  • целиакия (непереносимость глютена);
  • заболевания печени, включая цирроз и гепатит;
  • колит (воспаление кишечника);
  • синдром раздраженного кишечника.
Иллюстративное фото усталости. Фото: Pexels

Условия влияющие на нервную систему:

  • рассеянный склероз;
  • болезнь Паркинсона;
  • состояние после инсульта.

Проблемы связаные с суставами:

  • системная красная волчанка;
  • фибромиалгия;
  • ревматоидный артрит.
Врач. Фото: Pexels

Рак

Усталость является одним из симптомов ранней стадии рака. Часто это происходит одновременно с другими симптомами, особенно со снижением веса и депрессией.

"Так как мы видим причин усталости может будет много, но для того чтобы точно разобраться с этой проблемой — начните с визита к своему семейному врачу", — резюмировала Екатерина Свистун.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас