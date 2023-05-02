Какие могут быть причины усталости? Врач дала рекомендации

Симптомы усталости. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Большинство из нас время от времени испытывают усталость: например, перед сном или после продолжительного рабочего дня. Но усталость в медицинском смысле означает, что вы чувствуете постоянную усталость, даже после того, как выспались или отдохнули, в течение нескольких недель или месяцев.

Об этом сообщила семейный врач Екатерина Свистун.

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Возможные причины постоянной усталости:

бессонница и другие проблемы со сном;

депрессия, стресс и другие проблемы с психическим здоровьем;

анемия и другие заболевания крови (лимфома, лейкемия);

заболевания сердечно-сосудистой системы.

Врач проводит консультацию пациента. Фото: Pexels

Также среди причин могут быть гормональные проблемы:

гипотиреоз;

сахарный диабет;

болезнь Аддисона или первичная надпочечниковая недостаточность;

синдром Кушинга (когда слишком много гормона хронического стресса-кортизола).

Серьезные инфекционные заболевания могут в начале выражаться также в усталости:

вирус Эпштейн-Барра;

ВИЧ;

COVID-19;

болезнь Лайма.

Человек принимает таблетки. Фото: Pexels

Некоторые медикаментозные препараты при длительном приеме могут вызвать симптомы усталости.

К таким относятся:

антигистаминные

гипертонические и антиаритмические препараты;

антидепрессанты;

кортикостиреиды;

противорвотные препараты.

Следует обратить внимание на хронические обструктивные заболевания легких и другие проблемы с легкими.

Заболевания легких:

саркоидоз;

бронхиальная астма;

легочная гипертензия.

Заболевания желудочно-кишечного тракта также вызывают появление постоянной усталости.

целиакия (непереносимость глютена);

заболевания печени, включая цирроз и гепатит;

колит (воспаление кишечника);

синдром раздраженного кишечника.

Иллюстративное фото усталости. Фото: Pexels

Условия влияющие на нервную систему:

рассеянный склероз;

болезнь Паркинсона;

состояние после инсульта.

Проблемы связаные с суставами:

системная красная волчанка;

фибромиалгия;

ревматоидный артрит.

Врач. Фото: Pexels

Рак

Усталость является одним из симптомов ранней стадии рака. Часто это происходит одновременно с другими симптомами, особенно со снижением веса и депрессией.

"Так как мы видим причин усталости может будет много, но для того чтобы точно разобраться с этой проблемой — начните с визита к своему семейному врачу", — резюмировала Екатерина Свистун.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.