Рак мочевого пузыря очень агрессивен, поэтому очень важно быстро его диагностировать

Врач уролог. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Приблизительно 90% людей, у которых диагностируют рак мочевого пузыря, старше 55 лет, а средний возраст постановки диагноза — 73 года. Врачи считают, что ранняя диагностика этого заболевания очень важна.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

По данным Американского онкологического общества, в 2023 году у 82 290 американцев будет диагностирован рак мочевого пузыря.

"У подавляющего большинства пациентов с раком мочевого пузыря диагностируют рак, который не является непосредственно опасным для жизни, но он, как правило, агрессивен. Поэтому рак мочевого пузыря, даже если он не опасен для жизни при первом диагностировании, имеет тенденцию к рецидивированию. а иногда заставляет пациента проходить многочисленные процедуры, лечение. Существует подгруппа, около 20% пациентов, имеющих агрессивную и инвазивную форму заболевания, требующую более агрессивного лечения. И в этих случаях это может угрожать жизни", — сказал уролог, доктор медицинских наук Марк Тайсон.

Самые распространенные симптомы рака мочевого пузыря, по мнению экспертов

Рак простаты у мужчин, преждевременное, эякуляция, фертильность, проблемы с мочевым пузырем. Самым распространенным признаком рака мочевого пузыря есть кровь в моче (гематурия). Другими распространенными симптомами являются болезненное мочеиспускание и постоянное мочеиспускание (особенно ночью).

Диагностика организма. Фото: Freepik

"Обычно это кровотечение. Пациентам обычно либо сообщают, что у них есть кровь в моче при анализе, сделанном врачом первичного звена или иным образом, либо они сами видят кровь в моче. И такие ситуации нуждаются в немедленном урологическом обследовании. Это одна из самых больших проблем, связанных с задержкой в диагностике. Мы думаем, что причиной кровотечения является нечто другое, и откладываем урологическое обследование, что может привести к задержке в оказании помощи. Следовательно, если возникает кровотечение, оно нуждается в немедленном внимании", — добавил уролог, доктор медицинских. наук Марк Тайсон.

Ранняя диагностика рака мочевого пузыря

По данным Международного агентства по изучению рака Всемирной организации здравоохранения, простой анализ ДНК мочи может выявить мутацию за десять лет до клинического диагноза.

Анализ мочи. Фото: Freepik

"Недавно был разработан простой анализ мочи, и эти новые результаты являются еще одним увлекательным шагом на пути к валидации неинвазивного инструмента ранней диагностики. Этот тест может значительно улучшить и упростить способ выявления рака мочевого пузыря", — сказал ученый МАИР и главный исследователь исследования, опубликованного в журнале The Lancet Флоренс Ле Кальвесс-Кельм.

Факторы риска рака мочевого пузыря

"Мы считаем, что около 50% всех случаев рака мочевого пузыря вызваны курением, для большинства пациентов это становится неожиданностью, поскольку они обычно думают о курении как о болезни, поражающей легкие. Но на самом деле вдыхаемые химические вещества выводятся в мочевой пузырь и содержатся в нем до момента стула, что вызывает изменения в уротелии, которые на самом деле происходят в любой точке мочевыводящих путей, начиная от почек и заканчивая кончиком уретры", — отметил уролог, доктор медицинских наук Марк Тайсон.

Человек, держит сигареты. Фото: Freepik

Курение является важнейшим фактором риска, но есть и другие. Ученые считают, что пациенты, выросшие в сельской местности, где в грунтовых водах есть пестициды на основе мышьяка, живут у колодцев и используют воду из них.

Как лечится рак мочевого пузыря?

Существует несколько различных методов лечения рака мочевого пузыря в зависимости от стадии обнаружения. Хирургическое вмешательство для удаления опухолевых клеток, химиотерапия для уничтожения раковых клеток, иммунотерапия для укрепления иммунной системы и лучевая терапия с использованием высокоэнергетических волн для уничтожения раковых клеток являются типичными методами лечения.

Многообещающие новые исследования показывают, что лечение с помощью конъюгатов антител и лекарств и ингибиторов контрольных точек может являться высокоэффективной альтернативой для людей, которые не могут пройти химиотерапию.

"Хотя количество случаев рака мочевого пузыря уменьшается, уровень смертности от него существенно не изменился. Наличие этих новых методов лечения значительно улучшает перспективы для многих больных раком мочевого пузыря. Хотя в последние годы иммунотерапия привлекает все больше внимания, конъюгаты антител и лекарств могут иметь большее положительное влияние, по крайней мере, в ближайшем будущем", — сказал онколог мочеполовой системы Мемориального онкологического центра Слоуна Кеттеринга (MSK) Джонатан Розенберг.

Как предотвратить рак мочевого пузыря

Врачи уверяют, что определенные факторы образа жизни могут повысить риск развития рака мочевого пузыря.

"Пожилой возраст является значительным фактором риска рака в целом. Повторное влияние факторов риска, включая курение, может привести к накоплению генетических изменений, которые могут способствовать развитию рака мочевого пузыря. Шанс заболеть раком мочевого пузыря в течение жизни у мужчины составляет 1:26, тогда как у женщины 1:90 случаев", — сказал онколог, доктор медицинских наук, доктор философии Петрос Гривас.

Женщина пьет воду. Фото: Freepik

Также доктор добавил, что определенные профессии, такие как пожарные, механизаторы и водители грузовиков могут повышать риск, поскольку люди этих профессий больше подвержены влиянию токсинов и химикатов, а курение может еще больше повысить этот риск. Поэтому Гривас рекомендует не курить, пить достаточное количество воды, соблюдать здоровую диету и защищаться от воздействия химических веществ, чтобы предотвратить рак мочевого пузыря.

