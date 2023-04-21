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Уролог розповів про нову вакцину від хронічного циститу

21 квітня 2023 18:16
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Від циститу з'явилися вакцини
Хронічна форма циститу. Фото: Freepik
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Велика кількість людей страждає від проявів хронічного циститу, неприємні симптоми можуть виникати навіть після легкого переохолодження. Наразі вчені винайшли вакцини та препарати, які можуть усунути цю хворобу назавжди. 

Про це повідомив лікар уролог Олександр Кардонов.

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"Часто рецидивуючі інфекції сечостатевої системи, а саме цистит та його неприємні прояви є найпоширенішим урологічним захворюванням серед жінок. Хронічна форма циститу чинить неабиякий негативний вплив на ментальне та фізичне здоров’я жінки. А постійна антибіотикотерапія призводить до розвитку антибіотикорезистентності та неприємних побічних ефектів", — повідомив уролог. 

Однією з перспективних стратегій в лікуванні хронічого рецидивуючого циститу є вакцинація та використання пероральних імуностимуляторів.

Лікар повідомив, що на даний момент представлено три препарати:

  • у вигляді капсули;
  • у вигляді ін’єкційної форми;
  • у вигляді спрею. 

Лікар-уролог розповів більш детально про сублінгвальну бактеріальну вакцину, яка розроблена іспанською фармацевтичною компанією.

Вакцина містить в собі 4 живі атенуйовані штами бактерій, які після потрапляння в організм активують імунну систему з подальшою стимуляцією синтезу антитіл до:

  • Klebsiella pneumoniae 25%
  • Escherichia coli 25%
  • Enterococcus faecalis 25%
  • Proteus vulgaris 25%
Лікування рецидивуючих інфекцій. Фото: Freepik


Що кажуть дослідження?

  1. У пацієнтів, які приймали вакцину, рецидив інфекцій сечовивідних шляхів знижувався на 78,2% в порівнянні з традиційною антибіотикотерапією(сульфометаксазол/триметоприм)
  2. Останнім стало подвійне плацебо-контрольоване дослідження в якому порівнювали дію препарату після 3 місяців використання із 6-місячним плацебо. Було виявлено значуще зниження рецидивів циститу більше, ніж у 2 рази у групі вакцинованих у порівнянні з плацебо. Середній час виникнення рецидиву відбувся через 275 днів у групі вакцинованих, у порівнянні з 48 днями у групі плацебо. 

"Я за пошук альтернатив в лікуванні рецидивуючих інфекцій сечостатевої системи, адже висновки говорять про покращення якості життя жінок. Якщо ви страждаєте на хронічний рецидивуючий цистит, обговоріть можливість застосування вакцини з вашим лікарем, щоб дізнатися чи показана саме вам", — резюмував Олександр Кардонов.

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