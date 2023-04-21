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Уролог рассказал о новой вакцине от хронического цистита

21 апреля 2023 18:16
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
От цистита появились вакцины
Хроническая форма цистита. Фото: Freepik
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Большое количество людей страдает проявлениями хронического цистита, неприятные симптомы могут возникать даже после легкого переохлаждения. Ученые изобрели вакцины и препараты, которые могут устранить эту болезнь навсегда.

Об этом сообщил врач уролог Александр Кардонов.

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"Часто рецидивирующие инфекции мочеполовой системы, а именно цистит и его неприятные проявления являются наиболее распространенным урологическим заболеванием среди женщин. Хроническая форма цистита оказывает негативное влияние на ментальное и физическое здоровье женщины. Постоянная же антибиотикотерапия приводит к развитию антибиотикорезистентности и неприятных побочных эффектов", — сообщил уролог.

Одной из перспективных стратегий в лечении хронического рецидивирующего цистита есть вакцинация и использование пероральных иммуностимуляторов.

Врач сообщил, что на данный момент представлено три препарата:

  • в виде капсулы;
  • в виде инъекционной формы;
  • в виде спрея.

Врач-уролог рассказал более подробно о сублингвальной бактериальной вакцине, разработанной испанской фармацевтической компанией.

Вакцина включает в себя 4 живых аттенуированных штамма бактерий, которые после попадания в организм активируют иммунную систему с последующей стимуляцией синтеза антител к:

  • Klebsiella pneumoniae 25%
  • Escherichia coli 25%
  • Enterococcus faecalis 25%
  • Proteus vulgaris 25%
Лечение рецидивирующих инфекций. Фото: Freepik

Что говорят исследования?

  1. У пациентов, принимавших вакцину, рецидив инфекций мочевыводящих путей снижался на 78,2% по сравнению с традиционной антибиотикотерапией (сульфометаксазол/триметоприм).
  2. Последним стало двойное плацебо-контролируемое исследование, в котором сравнивали действие препарата после 3 месяцев использования с 6-месячным плацебо. Было обнаружено значительное снижение рецидивов цистита более чем в 2 раза в группе вакцинированных по сравнению с плацебо. Среднее время возникновения рецидива произошло через 275 дней в группе вакцинированных по сравнению с 48 днями в группе плацебо.

"Я за поиск альтернатив в лечении рецидивирующих инфекций мочеполовой системы, ведь выводы говорят об улучшении качества жизни женщин. Если вы страдаете хроническим рецидивирующим циститом, обсудите возможность применения вакцины с вашим врачом, чтобы узнать показана ли именно вам", — резюмировал Александр Кардонов.

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