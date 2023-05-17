Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Врач рассказал, как храп влияет на потенцию arrow

Врач рассказал, как храп влияет на потенцию

17 мая 2023 10:55
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Влияет храп на потенцию
Мужчина не выспался. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Храп во время сна вызывает гораздо больше проблем со здоровьем . В частности, это касается мужского здоровья, поскольку нарушается выработка гормонов.

Об этом сообщил врач уролог Бенедикт Гаврилишин .

Читайте также:

Как храп влияет на потенцию?

"Дело в том, что выработка тестостерона приходится на глубочайшую фазу сна, так называемый дельта сон, который отсутствует у храпящих пациентов. Снижение его выработки приводит к проблемам с потенцией. При заболевании остановок дыхания во сне человек испытывает резкую потребность в кислороде. Таким образом страдают другие органы и системы", — сообщил уролог.

Трудности с потенцией. Фото: Freepik

Почему возникает храп?

Синдром аноэ сна нередко встречается у мужчин с избыточной массой тела и нарушением обмена веществ. Это также оказывает негативное влияние на выработку тестостерона и потенцию.

Врач уролог. Фото: Freepik

"Неудовлетворительное качество ночного сна в течение длительного времени приводит к хронической усталости, в результате которой снижается желание к половому акту, а также снижается потенция", — резюмировал врач.

Раньше мы писали, как диагностировать рак мочевого пузыря на ранних стадиях: тревожные симптомы болезни.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас