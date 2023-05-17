Влияет храп на потенцию

Мужчина не выспался. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Храп во время сна вызывает гораздо больше проблем со здоровьем . В частности, это касается мужского здоровья, поскольку нарушается выработка гормонов.

Об этом сообщил врач уролог Бенедикт Гаврилишин .

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Как храп влияет на потенцию?

"Дело в том, что выработка тестостерона приходится на глубочайшую фазу сна, так называемый дельта сон, который отсутствует у храпящих пациентов. Снижение его выработки приводит к проблемам с потенцией. При заболевании остановок дыхания во сне человек испытывает резкую потребность в кислороде. Таким образом страдают другие органы и системы", — сообщил уролог.

Трудности с потенцией. Фото: Freepik

Почему возникает храп?

Синдром аноэ сна нередко встречается у мужчин с избыточной массой тела и нарушением обмена веществ. Это также оказывает негативное влияние на выработку тестостерона и потенцию.

Врач уролог. Фото: Freepik

"Неудовлетворительное качество ночного сна в течение длительного времени приводит к хронической усталости, в результате которой снижается желание к половому акту, а также снижается потенция", — резюмировал врач.

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