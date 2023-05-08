Що таке чекап органзіму

Людина проходить діагностику. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Чекап організму це програма комплексної діагностики людини, щоб дізнатися, що в неї все нормально з організмом. Таку діагностику важливо проходити раз на рік.

Про це розповіла сімейна лікарка Катерина Дудка.

Читайте також:

Що в себе включає программа базової діагностики

Лікар зауважує, що такі аналізи потрібно робити щороку, щоб попередити розвиток серйозних захворювань, вони можуть бути інфекційними, або навіть перетікати в хронічну форму. Існує багато захворювань, які можуть розвиватися безсимптомно, проте з часом призводити до серйозних наслідків. Рання діагностика допоможе вчасно помітити відхилення в аналізах, а лікування на ранніх стадіях будет потребувати менше часу та коштів.

Лікар проводить консультацію. Фото: Freepik

Варто пам'ятати, що кожна друга людина в Україні помирає від серцево судинних хвороб, а кожна десята від новоутворень. Тільки 60% пацієнтів знають про те, що в них підвищений артеріальний тиск, інші пацієнти ніколи його не вимірювали. Серцево судинні захворювання в нашій країні є головною причиною смертності населення. За цим показником ми лишаємося одними зі світових лідерів. А рак на перших стадіях, при якій є найбільші шанси на одужання, виявляють всього лише у 20%.

Загальний аналіз крові

Перше, що потрібно здавати, це загальний аналіз крові. Він покаже, чи є запальний процес в організмі чи алергічні реакції, який стан з гемогобіном та тромбоцитами.

Загальний аналізі на глюкозу

Аналіз, який показує рівень глюкози в крові обов'язково потрібно робити кожного року, проте, якщо в людини є схильність до цукрового діабету то частіше.

"Якщо у людини є схильність до цукрового діабету, тоді людині потрібно здавати такий аналіз кожні півроку", — додала лікарка.

Загальний аналіз сечі

Загальний аналіз сечі покаже нам наявність запальних процесів в організмі та роботу нирок.

Аналіз крові. Фото: Freepik

Флюрографія

Треба, щоб кожна людина проходила флюорографію раз на рік.

За допомогою флюорографії можна діагностувати такі проблеми:

Туберкульоз

Плеврит (запалення плевральних пелюсток — оболонок, які оточують кожну легеню. Часто через це між листками плеври накопичується рідина, також може виникати гній, що є вкрай небезпечним);

Рак легенів;

Бронхіт в гострій стадії;

Пневмонія в гострій стадії.

ЕКГ

За допомогою процедури ЕКГ лікар може діагностувати такі проблеми, як тахікардія, брадікардію, міокардит, блокади, а також кардіалгія та вроджений порок серця.

Біохімічний аналіз крові

"Цей аналіз буде відображати роботу наших внутрішніх органів. Що саме потрібно здавати? Коли людина приходить та дивиться на панель, в неї розбігаються очі, і вона не може зрозуміти, що саме з цього величезного списку потрібно здавати", — зауважила лікарка.

Печінкові проби

Білірубін загальний прямий/не прямий

Холестерин

Вітамін D

Також потрібно здавати вітамін D. По панелі він називається "Вітамін D 25". Його повинна проходити кожна людина, щоб розуміти чи є недостатність та чи потрібно почати приймати цей вітамін.

"Вітамін D в організмі відповідає за дуже важливу роль, як імуномодулятор та імуностимулятор, а також відіграє роль в нашій кістковій системі", — пояснила Катерина Дудка.

Діагностика УЗД. Фото: Freepik

УЗД щитоподібної залози

Щорічно потрібно проходити УЗД щитоподібної залози, а також здавати кров на гормони ТТГ, Т3 та Т4, які відповідають за щитоподібну залозу.

Онкоскринінг

В якому році і коли потрібно здавати онкомаркери та як слідкувати за своїм здоров'ям, щоб не пропустити онкозахворювання.

"Більшість форм раку виліковні на перших стадіях. Наприклад рак молочної залози виліковний у 95% жінок, якщо діагностувати його на першій стадії. Але нажаль кожного четверта жінка діагностувала рак молочної залози вже на третій чи четвертій стадії", — нагадала лікарка.

Дослідження для жінок:



Жінкам від 20 до 29 років раз на рік потрібно проходити клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік, цитологічну діагностику ПАП тест на рак шийки матки — один раз на три роки.

Жінкам від 30 до 39 років раз на рік потрібно проходити клінічне обстеження молочних залоз, також цитологічне обстеження ПАП тест на рак шийки матки та ВПЧ раз на пять років.

Жінкам від 40 до 49 років перше, що потрібно проходити це клінічне обстеження грудних залоз раз на рік, мамографію один раз на два роки, цитологічне дослідження на рак шийки матки та ВПЧ раз на п'ять років.

Жінкам від 50 років та старше кожного року потрібно проходити клінічне обстеження молочних залоз, колоноскопію та мамографію кожного року.

Дослідження для чоловіків:

Чоловікам від 30 до 39 років щорічно потрібно проходити уролога.

Чоловікам від 40 років та старше потрібно проходити уролога та здавати тест на простат специфічний антиген.

Людина займається спортом. Фото: Freepik

Рекомендації

Незалежно від вашого ритму життя лікарка радить завжди намагатися дотримуватися здорового режму сну, їсти якомога менше цукру та борошна та знайти для себе улюблений вид спорту.



Раніше ми писали, що в МОЗ дали чек-лист вакцин, необхідних для дорослих.