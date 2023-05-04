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Коли потрібно робити вакцину від папіломавірусу: рекомендації МОЗ

4 травня 2023 12:07
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Коли потрібно робити вакцину від папіломавірусу: рекомендації МОЗ
Людина робить щеплення. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Більшість випадків раку шийки матки пов’язані з вірусом папіломи людини, який передається статевим шляхом. ВПЛ — це поширена інфекція генітального тракту. Щеплення проти вірусу папіломи людини може зменшити ризик розвитку захворювання. 

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

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Вірус папіломи людини є найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом. Є понад 80 типів папіломавірусу людини, приблизно 30 з них можуть вражати шийку матки та вважаються онкогенними. ВПЛ 16 та 18 типів найчастіше пов’язують з раком шийки матки. Близько 70% випадків РШМ асоціюють з інфікуванням цими типами ВПЛ.

Імунна система організму може боротися з інфікуванням вірусу, проте у певної кількості жінок інфікованих ВПЛ, розвивається рак шийки матки. 

"Однак існує вакцина, яка допомагає уникнути тяжких наслідків захворювання. Її треба придбати власним коштом в аптечній мережі. Проконсультуватися найкраще зі своїм сімейним лікарем", — вважають медики. 

Вакцина від ВПЛ. Фото: Freepik

Які фактори підвищують рівень інфікування ВПЛ? 

Ослаблена імунна система. Імуносупресія послаблює здатність організму боротися з інфекцією та іншими захворюваннями. 

"Сексуальна активність у молодому віці або багато сексуальних партнерів. Це збільшує ризик інфікування ВПЛ. Для передавання вірусу секс з проникненням є не обов’язковим. Шляхом передавання інфекції також може бути тілесний генітальний контакт", — зауважили лікарі. 

Щеплення захищає від розвитку раку шийки матки, раку порожнини рота й горла, статевих органів й ануса. Вакцинацію від ВПЛ проводять у багатьох країнах світу. В 

Україні щеплення від папіломавірусу входить до переліку рекомендованих, тому її треба купляти власним коштом.   

Коли та кому робити щеплення?

Дітям рекомендовано проводити щеплення 2-ма дозами у віці 9-14 до початку статевого життя. Щеплення роблять і хлопцям також, адже вони можуть бути носіями вірусу. 

Графік щеплення. Фото: МОЗ

"Людям, які живуть із ВІЛ, для захисту від папіломавірусної інфекції, незалежно від виробника вакцини та віку вакцинації, потрібно ввести 3 дози вакцини.  Вакцинація проти ВПЛ рекомендована не всім дорослим старше 26 років, оскільки у цьому віковому діапазоні вона може бути не такою ефективною. Однак, після консультації з лікарем дорослі у віці від 27 до 45 років також можуть зробити щеплення", — додали в МОЗ. 

Раніше ми писали, що в МОЗ дали чек-лист вакцин, необхідних для дорослих.

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