Когда нужно делать вакцину от папилломавируса: рекомендации МОЗ
Большинство случаев рака шейки матки связаны с вирусом папилломы человека, передающегося половым путем. ВПЧ — это распространенная инфекция генитального тракта. Прививка против вируса папилломы человека может уменьшить риск развития заболевания.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Вирус папилломы человека является самой распространенной инфекцией, передающейся половым путем. Есть более 80 типов папилломавируса человека, примерно 30 из них могут поражать шейку матки и считаются онкогенными. ВПЧ 16 и 18 типов чаще всего связывают с раком шейки матки. Около 70% случаев РШМ ассоциируют с инфицированием этими типами ВПЧ.
Иммунная система организма может бороться с инфицированием вируса, однако у определенного количества женщин инфицированных ВПЧ развивается рак шейки матки.
"Однако существует вакцина, которая помогает избежать тяжелых последствий заболевания. Ее нужно приобрести за свой счет в аптечной сети. Проконсультироваться лучше со своим семейным врачом", — считают медики.
Какие факторы повышают уровень инфицирования ВПЧ?
Ослабленная иммунная система. Иммуносупрессия ослабляет способность организма бороться с инфекцией и другими заболеваниями.
"Сексуальная активность в молодом возрасте или многие сексуальные партнеры. Это увеличивает риск инфицирования ВПЧ. Для передачи вируса секс с проникновением не обязателен. Путем передачи инфекции может быть телесный генитальный контакт", — отметили врачи.
Прививка защищает от развития рака шейки матки, рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Вакцинацию от ВПЧ производят во многих странах мира. В
Украине прививка от папилломавируса входит в перечень рекомендованных, поэтому ее нужно покупать за свой счет.
Когда и кому делать прививки?
Детям рекомендовано проводить прививку двумя дозами в возрасте 9-14 до начала половой жизни. Прививки делают и парням тоже, ведь они могут быть носителями вируса.
"Людям, живущим с ВИЧ, для защиты от папилломавирусной инфекции, независимо от производителя вакцины и возраста вакцинации, необходимо ввести 3 дозы вакцины. Вакцинация против ВПЧ рекомендована не всем взрослым старше 26 лет, поскольку в этом возрастном диапазоне она может быть не столь эффективной. Однако после консультации с врачом взрослые в возрасте от 27 до 45 лет также могут привиться", — добавили в Минздраве.
Ранее мы писали, что в МОЗ дали чек-лист вакцин, необходимых для взрослых.