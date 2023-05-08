Что такое чекап организма

Человек проходит диагностику. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Чекап организма — это программа комплексной диагностики человека, чтобы узнать, что у нее все нормально с организмом. Такую диагностику важно проходить ежегодно.

Об этом рассказала семейный врач Екатерина Дудка.

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Врач отмечает, что такие анализы нужно делать ежегодно, чтобы предупредить развитие серьезных заболеваний, они могут быть инфекционными или даже перетекать в хроническую форму. Существует много заболеваний, которые могут развиваться бессимптомно, однако со временем приводит к серьезным последствиям. Ранняя диагностика поможет вовремя заметить отклонения в анализах, а лечение на ранних стадиях потребует меньше времени и средств.

Врач проводит консультацию. Фото: Freepik

Следует помнить, что каждый второй человек в Украине умирает от сердечно-сосудистых болезней, а каждый десятый от новообразований. Только 60% пациентов знают о том, что у них повышено АД, другие пациенты никогда его не измеряли. Сердечно-сосудистые заболевания в нашей стране являются главной причиной смертности населения. По этому показателю мы остаемся одними из мировых лидеров. Рак же на первых стадиях, при которой есть наибольшие шансы на выздоровление, выявляют всего лишь у 20%.

Общий анализ крови

Первое, что нужно сдавать, — это общий анализ крови. Он покажет, есть ли воспалительный процесс в организме или аллергические реакции, какое состояние с гемогобином и тромбоцитами.

Общий анализ на глюкозу

Анализ, показывающий уровень глюкозы в крови обязательно нужно делать каждый год, однако, если у человека есть склонность к сахарному диабету, то чаще.

"Если у человека есть склонность к сахарному диабету, тогда человеку нужно сдавать такой анализ каждые полгода", — добавила врач.

Общий анализ мочи

Общий анализ мочи покажет наличие воспалительных процессов в организме и работу почек.

Флюрография

Надо, чтобы каждый человек проходил флюорографию раз в год.

С помощью флюорографии можно диагностировать следующие проблемы:

Туберкулез

Плеврит (воспаление плевральных лепестков — оболочек, которые окружают каждое легкое. Часто из-за этого между листками плевры накапливается жидкость, также может возникать навоз, крайне опасный);

Рак лёгких;

Бронхит в острой стадии;

Пневмония в острой стадии.

ЭКГ

С помощью процедуры ЭКГ врач может диагностировать такие проблемы, как тахикардия, брадикардия, миокардит, блокады, а также кардиалгия и врожденный порок сердца.

Биохимический анализ крови

"Этот анализ будет отражать работу наших внутренних органов. Что нужно сдавать? Когда человек приходит и смотрит на панель, у него разбегаются глаза, и он не может понять, что именно из этого огромного списка нужно сдавать", — отметила врач.

Печеночные пробы

Билирубин общий прямой/не прямой

Холестерин

Витамин D

Также нужно сдавать витамин D. По панели он называется "Витамин D 25". Его должен проходить каждый человек, чтобы понимать, есть ли недостаточность и нужно ли начать принимать этот витамин.

"Витамин D в организме отвечает за очень важную роль, как иммуномодулятор и иммуностимулятор, а также играет роль в нашей костной системе", — пояснила Екатерина Дудка.

Диагностика УЗИ. Фото: Freepik

УЗИ щитовидной железы

Ежегодно нужно проходить УЗИ щитовидной железы, а также сдавать кровь на гормоны ТТГ, Т3 и Т4, отвечающие за щитовидную железу.

Онкоскрининг

В каком году и когда нужно сдавать онкомаркеры и как следить за своим здоровьем, чтобы не пропустить онкозаболевание.

"Большинство форм рака излечимы на первых стадиях. Например, рак молочной железы излечим у 95% женщин, если диагностировать его на первой стадии. Но, к сожалению, каждый четвертая женщина диагностировала рак молочной железы уже на третьей или четвертой стадии", — напомнила врач.

Исследования для женщин:

Женщинам от 20 до 29 лет ежегодно нужно проходить клиническое обследование грудных желез один раз в год, цитологическую диагностику ПАП тест на рак шейки матки — один раз в три года.

Женщинам от 30 до 39 лет ежегодно нужно проходить клиническое обследование молочных желез, а также цитологическое обследование ПАП тест раком шейки матки и ВПЧ раз в пять лет.

Женщинам от 40 до 49 лет первое, что нужно проходить это клиническое обследование грудных желез раз в год, маммографию один раз в два года, цитологическое исследование раком шейки матки и ВПЧ раз в пять лет.

Женщинам старше 50 лет и старше каждый год нужно проходить клиническое обследование молочных желез, колоноскопию и маммографию каждый год.

Исследования для мужчин:

Мужчинам от 30 до 39 лет ежегодно нужно проходить уролога.

Мужчинам от 40 лет и старше нужно проходить уролога и сдавать тест на специфический антиген.

Человек занимается спортом. Фото: Freepik

Рекомендации

Независимо от вашего ритма жизни врач советует всегда стараться соблюдать здоровый режим сна, есть как можно меньше сахара и муки и найти для себя любимый вид спорта.

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