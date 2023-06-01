Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Отказываетесь от него – зря! Почему так важно употреблять суп arrow

Отказываетесь от него – зря! Почему так важно употреблять суп

1 июня 2023 07:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему важно употреблять суп – объяснение от гастроэнтерологов
Суп, обладающий полезными свойствами для организма человека. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, почему так важно употреблять суп и как он влияет на организм человека. По словам гастроэнтерологов, первое блюдо улучшает процесс пищеварения благодаря тому, что в его состав входит большое количество полезных компонентов.

Об этом сообщает Eating Well.

Читайте также:

Медики утверждают, что не стоит убирать суп из рациона питания и переставать его есть. По словам гастроэнтерологов, в нем есть компоненты, которые помогают улучшать процесс пищеварения в организме человека.

Также медики объяснили, что важно знать перед приготовлением первого блюда. По словам врачей, в период, когда есть обострение болезней кишечника или желудка, важно не добавлять в суп жирное мясо.

Суп
Суп, который необходимо употреблять для здоровья. Фото: Pixabay

"Супы действительно улучшают процесс пищеварения за счет большого количества экстрактивных веществ. Но нужно обратить внимание, что в период обострения любого заболевания желудочно–кишечного тракта бульон нужно варить из нежирных сортов мяса или использовать овощной бульон", – говорят специалисты.

Кроме того, врачи утверждают, что блюда можно запивать любым напитком, ведь это никак не влияет на пищеварительный процесс. Но если человек страдает от язвы, ему категорически нельзя употреблять водку, а также не рекомендуется пить чай и крепкий кофе.

Суп
Суп, улучшающий процесс пищеварения. Фото: Pixabay

Дело в том, что крепкие напитки повышают секрецию в организме и активируют протекание заболевания.

"При наличии заболеваний органов пищеварения, особенно в период обострения, не то что стопка беленькой запрещена, следует отказаться от крепкого кофе и чая", – говорят гастроэнтерологи.

Напомним, мы писали о том, что медики рассказали о невероятной пользе лаванды для организма.

Раньше мы рассказывали о том, какие проблемы могут возникнуть из–за дефицита сна.

Также мы сообщали о том, как храп негативно влияет на мужское здоровье.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас