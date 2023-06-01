Почему важно употреблять суп – объяснение от гастроэнтерологов

Суп, обладающий полезными свойствами для организма человека. Фото: скриншот с YouTube

Медики рассказали, почему так важно употреблять суп и как он влияет на организм человека. По словам гастроэнтерологов, первое блюдо улучшает процесс пищеварения благодаря тому, что в его состав входит большое количество полезных компонентов.

Об этом сообщает Eating Well.

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Медики утверждают, что не стоит убирать суп из рациона питания и переставать его есть. По словам гастроэнтерологов, в нем есть компоненты, которые помогают улучшать процесс пищеварения в организме человека.

Также медики объяснили, что важно знать перед приготовлением первого блюда. По словам врачей, в период, когда есть обострение болезней кишечника или желудка, важно не добавлять в суп жирное мясо.

Суп, который необходимо употреблять для здоровья. Фото: Pixabay

"Супы действительно улучшают процесс пищеварения за счет большого количества экстрактивных веществ. Но нужно обратить внимание, что в период обострения любого заболевания желудочно–кишечного тракта бульон нужно варить из нежирных сортов мяса или использовать овощной бульон", – говорят специалисты.

Кроме того, врачи утверждают, что блюда можно запивать любым напитком, ведь это никак не влияет на пищеварительный процесс. Но если человек страдает от язвы, ему категорически нельзя употреблять водку, а также не рекомендуется пить чай и крепкий кофе.

Суп, улучшающий процесс пищеварения. Фото: Pixabay

Дело в том, что крепкие напитки повышают секрецию в организме и активируют протекание заболевания.

"При наличии заболеваний органов пищеварения, особенно в период обострения, не то что стопка беленькой запрещена, следует отказаться от крепкого кофе и чая", – говорят гастроэнтерологи.

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