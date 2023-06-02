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Вернутся модельные 90–60–90: какими специями можно сделать свою талию идеальной

2 июня 2023 19:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие специи помогут сделать талию идеальной – медики назвали их
Измерение объема талии молодой женщины. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какие популярные специи нужно добавить в свой рацион питания, чтобы уменьшить объем своей талии. По словам специалистов, две специи активируют процесс сжигания жиров, благодаря чему у людей начинает уменьшаться талия в объеме.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

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Летний сезон уже начался, поэтому девушки стараются выглядеть на все 100%, переходя на разные диеты и занимаясь в тренажерных залах. Но американские и канадские исследователи выяснили, как еще можно сделать свою талию идеальной.

По словам ученых, это можно сделать благодаря добавлению в свой ежедневный рацион питания двух специй.

Какие специи помогут сделать свою талию безупречной?

Ученые утверждают, что для улучшения талии нужно использовать больше перца и имбиря, которые активируют процесс сжигания жиров. Немногие знают, что имбирь сокращает процесс окисления, уменьшает чувство голода, активирует процесс пищеварения, а также нормализует уровень сахара в крови.

Имбирь
Имбирь, который уменьшает чувство голода и активирует процесс пищеварения. Фото иллюстративное: Pexels

По словам специалистов, имбирь снижает вес, улучшает соотношение талии и бедер и снижает уровень глюкозы в крови. А благодаря его влиянию на термогенез жир сжигается автоматически.

Канадские исследователи из Университета Лаваля отметили, что жиры хорошо сжигает перец. По словам ученых, перец чили имеет в своем составе химическое вещество капсаицин, которое делает так, чтобы организм мог лучше сжигать накопленные жиры.

Перец чили
Перец чили, повышающий возможность организма лучше сжигать жиры. Фото иллюстративное: Pexels

Таким образом, часть пищи, которую употребил человек, превращается в тепло. Когда человек соблюдает такую диету, термогенез обычно использует углеводы. Поэтому этот процесс помогает человеку избавляться от лишнего веса и объемов.

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