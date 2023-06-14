Стоит ли употреблять рыбу – какую пользу и вред она имеет

Стоит ли все-таки есть рыбу: медики рассказали, какую пользу и вред она имеет
Медики раскрыли всю правду о влиянии рыбы, которую употребляют далеко не все, на организм человека. Следует знать, в каких случаях следует употреблять рыбу, а когда следует убрать употребление этого продукта из-за его большой опасности для организма человека.
Об этом сообщает OEHHA.
Стоит ли есть рыбу?
Полезные свойства жирной рыбы
В состав рыбы входит большое количество кислот Омега-3, которые очень полезны для организма. Также она содержит много других питательных веществ, в частности, селен и витамин D, имеет много белка в своем составе и низкий уровень насыщенных жиров.
Исследователи утверждают, что рыба хорошо влияет на кровеносную и сердечно-сосудистую систему человека. Так, кислоты Омега-3 снижают риск развития серьезных нарушений сердечного ритма, а также снижают артериальное давление и уменьшают частоту сердечных сокращений.
К списку жирной рыбы относится:
- сельдь;
- лосось;
- сардины;
- шпроты;
- форель;
- скумбрия.
Вред от употребления рыбы
Следует отметить, что из окружающей среды в пищу попадают разные загрязняющие компоненты.
Так, высокий уровень ртути может серьезно повредить нервную систему взрослых людей. Кроме того, ртуть может нарушить мозговое развитие и нервную систему плода или ребенка.
То же самое касается и более низкого уровня ртути, который сейчас есть в составе рыбы и провоцирует споры среди специалистов. Эти споры связаны с несущественными изменениями в развитии нервной системы, а также с возможными заболеваниями сердца и сосудов.
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