Стоит ли употреблять рыбу – какую пользу и вред она имеет

Блюда из рыбы, которая является как полезной, так и вредной для организма. Фото: Freepik

Медики раскрыли всю правду о влиянии рыбы, которую употребляют далеко не все, на организм человека. Следует знать, в каких случаях следует употреблять рыбу, а когда следует убрать употребление этого продукта из-за его большой опасности для организма человека.

Об этом сообщает OEHHA.

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Полезные свойства жирной рыбы

В состав рыбы входит большое количество кислот Омега-3, которые очень полезны для организма. Также она содержит много других питательных веществ, в частности, селен и витамин D, имеет много белка в своем составе и низкий уровень насыщенных жиров.

Исследователи утверждают, что рыба хорошо влияет на кровеносную и сердечно-сосудистую систему человека. Так, кислоты Омега-3 снижают риск развития серьезных нарушений сердечного ритма, а также снижают артериальное давление и уменьшают частоту сердечных сокращений.

Рыба, снижающая риск проблем с сердцем. Фото: Pexels

К списку жирной рыбы относится:

сельдь;

лосось;

сардины;

шпроты;

форель;

скумбрия.

Вред от употребления рыбы

Следует отметить, что из окружающей среды в пищу попадают разные загрязняющие компоненты.

Так, высокий уровень ртути может серьезно повредить нервную систему взрослых людей. Кроме того, ртуть может нарушить мозговое развитие и нервную систему плода или ребенка.

Блюдо из красной рыбы, которая может нарушить мозг и нервную систему. Фото: Pexels

То же самое касается и более низкого уровня ртути, который сейчас есть в составе рыбы и провоцирует споры среди специалистов. Эти споры связаны с несущественными изменениями в развитии нервной системы, а также с возможными заболеваниями сердца и сосудов.

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