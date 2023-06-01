Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow Важко ходити в туалет? Ці продукти позбавлять закрепу arrow

Важко ходити в туалет? Ці продукти позбавлять закрепу

1 червня 2023 21:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які продукти допоможуть позбавитися закрепу – що важливо вживати
Страждання людини від закрепу в туалеті. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики назвали популярні продукти харчування, які здатні допомогти людям, що страждають від закрепу. За словами дієтологів, проблему важкого ходіння в туалет можна вирішили за допомогою правильного раціону харчування з відповідними для цього продуктами.

Про це повідомляє Healthline.

Читайте також:

Що потрібно знати про закреп?

Медики зазначили, що закреп може бути симптомом внутрішніх патологій, як, наприклад, тазових або аноректальних порушень, а також хвороб шлунку та кишківника. Крім того, ходіння в туалет може ускладнюватися через дієти з низькою калорійністю, а також відсутність руху.

Тому медики розповіли, за допомогою яких продуктів можна вирішити проблему закрепу.

Запор
Закреп, від якого страждає багато людей. Фото: Pexels

Що допомагає позбавитися закрепу?

Вживання великої кількості рідини

Медики радять вживати більше води або киселів, смузі, настроїв та натуральних соків з м’якоттю, які містять багато корисної клітковини. Також дієтологи радять додати до свого щоденного раціону харчування неміцні бульйони.

Вживання бобових

Фахівці кажуть, що такі бобові, як горох, квасоля, нут та сочевиця допомагають покращувати роботу кишківника.

Бобовые
Бобові, які покращують функцію кишківника. Фото: Pexels

Вживання горіхів

За словами фахівців, до складу горіхів входять жирні кислоти, які покращують здоров’я кишкової мікрофлори та прискорюють збільшення кількості корисних бактерій. Клітковина, в свою чергу, допомагає масі просуватися трактом.

Нагадаємо, ми писали про те, що медики розповіли про те, як лікувати передменструальний розлад.

Раніше ми розповідали про те, як розпізнати підвищений артеріальний тиск в разі відсутності його відчуття.

Також ми повідомляли про те, чи можна попередити підвищений артеріальний тиск у людини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB