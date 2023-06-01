Які продукти допоможуть позбавитися закрепу – що важливо вживати

Страждання людини від закрепу в туалеті. Фото: Freepik

Медики назвали популярні продукти харчування, які здатні допомогти людям, що страждають від закрепу. За словами дієтологів, проблему важкого ходіння в туалет можна вирішили за допомогою правильного раціону харчування з відповідними для цього продуктами.

Про це повідомляє Healthline.

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Медики зазначили, що закреп може бути симптомом внутрішніх патологій, як, наприклад, тазових або аноректальних порушень, а також хвороб шлунку та кишківника. Крім того, ходіння в туалет може ускладнюватися через дієти з низькою калорійністю, а також відсутність руху.

Тому медики розповіли, за допомогою яких продуктів можна вирішити проблему закрепу.

Закреп, від якого страждає багато людей. Фото: Pexels

Що допомагає позбавитися закрепу?

Вживання великої кількості рідини

Медики радять вживати більше води або киселів, смузі, настроїв та натуральних соків з м’якоттю, які містять багато корисної клітковини. Також дієтологи радять додати до свого щоденного раціону харчування неміцні бульйони.

Вживання бобових

Фахівці кажуть, що такі бобові, як горох, квасоля, нут та сочевиця допомагають покращувати роботу кишківника.

Бобові, які покращують функцію кишківника. Фото: Pexels

Вживання горіхів

За словами фахівців, до складу горіхів входять жирні кислоти, які покращують здоров’я кишкової мікрофлори та прискорюють збільшення кількості корисних бактерій. Клітковина, в свою чергу, допомагає масі просуватися трактом.

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