Чи лікується пмс

Жінка з ПМС. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато жінок репродуктивного віку відчувають симптоми передменструального розладу. Проте у важкій формі, цей недуг потрібно лікувати.

Про це повідомив лікар невролог Давид Щербина.

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До 80% жінок репродуктивного віку відчувають 1-2 емоційні або фізичні скарги за декілька днів до початку менструацій, ці симптоми (такі як здуття живота, болісність молочних залоз або роздратованість) зазвичай легкі, і не впливають на якість життя — це норма і не вважається ПМС.

"Однак, якщо хоч один симптом викликає зниження працездатності або проблеми соціальної взаємодії, виникає за 5 днів до початку менструації і турбує хоча б 3 дні, послідовні менструальні цикли — можна вважати це передменструальним синдромом", — пояснив лікар.

Жіночий організм. Фото: Freepik

Клінічно значущий передменструальний синдром, який впливає на якість життя відчувають 3-8% усіх жінок.

Описано більше 150 фізичних, емоційних, поведінкових та когнітивних скарг, які можуть виявляти жінки у другій фазі менструального циклу (лютеїнова фаза), що проходять у перші дні менструації.

Найбільш часті симптоми:

втома;

роздратованість;

тривога;

біль в грудях;

вздуття живота;

перепади настрою;

головний біль.

Невролог пояснює, що у більшості жінок такі симптоми сталі протягом повторних менструальних циклів, а турбують в середньому 6 днів\міс.

Лікарські засоби. Фото: Pexels

Симптоми ПМС починаються в будь-який час після менархе, але зазвичай до 20 років і продовжуються протягом усього репродуктивного життя. 2% усіх жінок мають важку форму ПМС – передменструальний дисфорічний розлад (ПМДР).

ПМДР, на відміну від ПМС характеризується, як правило, більш тяжкими емоційними порушеннями, що значною мірою інвалідизують жінку.

ПМС та ПМДР повністю проходять після менопаузи та тимчасово під час вагітності або за будь-якого порушення овуляторних циклів.

Як лікувати ПМС?

"Лікування легких форм ПМС базується на регулярних заняттях спортом та модифікації способу життя (вправи та методи релаксації). В лікуванні середніх\важких форм ПМС та ПМДР використовується КПТ психотерапія, антидепресанти, комбіновані оральні естроген-прогестинові контрацептиви та агоністи гонадотропін-рилізінг-гормону", — зазанчив Давид Щербина.

Фізичні вправи. Фото: Pexels

Продовжуючи тему передменструального синдрому, лікар розповів про важку форму – передменструальний дисфоричний розлад (ПМДР).

За дослідженнями до 2% усіх жінок в світі хворіють на ПМДР.

Ви маєте набрати мінімум 5 симптомів, при цьому, хоч один з перших чотирьох має бути обов’язково:

Виражена емоційна лабільність (наприклад, перепади настрою: відчуття раптового суму або плаксивості);

Виражена дратівливість, гнів або посилення міжособистісних конфліктів з оточуючими;

Виражений депресивний настрій, відчуття безнадійності або самокритичні думки;

Виражене занепокоєння та/або відчуття напруженості;

Зниження інтересу до звичної діяльності (наприклад, робота, друзі, хобі);

Труднощі з концентрацією та утриманням уваги на чомусь;

Млявість, легка втомлюваність або помітна втрата енергії;

Виражена зміна апетиту; переїдання; або певні харчові бажання;

Підвищена сонливість або безсоння;

Відчуття пригніченості або виходу з під контролю;

Фізичні симптоми, такі як болючість чи набряк грудей, біль у суглобах або м’язах, відчуття "здуття живота", збільшення ваги.

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