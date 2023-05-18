Лечится ли пмс

Женщина с ПМС. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие женщины репродуктивного возраста испытывают симптомы предменструального расстройства. Однако в тяжелой форме, этот недуг нужно лечить.

Об этом сообщил врач неврологДавид Щербина .

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До 80% женщин репродуктивного возраста испытывают 1-2 эмоциональные или физические жалобы за несколько дней до начала менструаций, эти симптомы (такие как вздутие живота, болезненность молочных желез или раздраженность) обычно легкие, и не влияют на качество жизни – это норма и не считается ПМС.

"Однако если хоть один симптом вызывает снижение работоспособности или проблемы социального взаимодействия, возникает за 5 дней до начала менструации и беспокоит хотя бы 3 дня, последовательные менструальные циклы — можно считать это предменструальным синдромом", — пояснил врач.

Женский организм. Фото: Freepik

Клинически значимый предменструальный синдром, влияющий на качество жизни, испытывают 3-8% всех женщин.

Описано более 150 физических, эмоциональных, поведенческих и когнитивных жалоб, которые могут выявлять женщины во второй фазе менструального цикла (лютеиновая фаза), проходящие в первые дни менструации.

Наиболее частые симптомы:

усталость;

раздраженность;

тревога;

боль в груди;

вздутие живота;

перепады настроения;

головная боль.

Невролог объясняет, что у большинства женщин такие симптомы стали в течение повторных менструальных циклов, а беспокоят в среднем 6 дней.

Лекарственные препараты. Фото: Pexels

Симптомы ПМС начинаются в любое время после менархе, но обычно до 20 лет и продолжаются в течение всей репродуктивной жизни. 2% всех женщин имеют тяжелую форму ПМС – предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР).

ПМДР, в отличие от ПМС, характеризуется, как правило, более тяжелыми эмоциональными нарушениями, в значительной степени инвалидизирующими женщину.

ПМС и ПМДР полностью проходят после менопаузы и временно во время беременности или при любом нарушении овуляторных циклов.

Как лечить ПМС?

Лечение легких форм ПМС базируется на регулярных занятиях спортом и модификации образа жизни (упражнения и методы релаксации), — сказал Давид Щербина.

Физические упражнения. Фото: Pexels

Продолжая тему предменструального синдрома, врач рассказал о тяжелой форме – предменструальном дисфорическом расстройстве (ПМДР).

По исследованиям до 2% всех женщин в мире болеют ПМДР.

Вы должны набрать минимум 5 симптомов, при этом, хоть один из первых четырех должен быть обязательно:

Выраженная эмоциональная лабильность (например, перепады настроения: ощущение внезапной грусти или плаксивости);

Выражена раздражительность, гнев или усиление межличностных конфликтов с окружающими;

Выраженное депрессивное настроение, чувство безнадежности или самокритические мысли;

Выраженное беспокойство и/или чувство напряженности;

Снижение интереса к привычной деятельности (например, работа, друзья, хобби);

Трудности с концентрацией и удержанием внимания на чем-то;

Вялость, легкая утомляемость или заметная потеря энергии;

Выраженное изменение аппетита; переедание; или определенные пищевые желания;

Повышенная сонливость или бессонница;

ощущение подавленности или выхода из под контроля;

Физические симптомы, такие как болезненность или отек груди, боли в суставах или мышцах, ощущение "вздутия живота", увеличение веса.

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