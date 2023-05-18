Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Невролог объяснил, как лечить предменструальное расстройство arrow

Невролог объяснил, как лечить предменструальное расстройство

18 мая 2023 16:57
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Лечится ли пмс
Женщина с ПМС. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многие женщины репродуктивного возраста испытывают симптомы предменструального расстройства. Однако в тяжелой форме, этот недуг нужно лечить.

Об этом сообщил врач неврологДавид Щербина .

Читайте также:

До 80% женщин репродуктивного возраста испытывают 1-2 эмоциональные или физические жалобы за несколько дней до начала менструаций, эти симптомы (такие как вздутие живота, болезненность молочных желез или раздраженность) обычно легкие, и не влияют на качество жизни – это норма и не считается ПМС.

"Однако если хоть один симптом вызывает снижение работоспособности или проблемы социального взаимодействия, возникает за 5 дней до начала менструации и беспокоит хотя бы 3 дня, последовательные менструальные циклы — можно считать это предменструальным синдромом", — пояснил врач.

Женский организм. Фото: Freepik

Клинически значимый предменструальный синдром, влияющий на качество жизни, испытывают 3-8% всех женщин.

Описано более 150 физических, эмоциональных, поведенческих и когнитивных жалоб, которые могут выявлять женщины во второй фазе менструального цикла (лютеиновая фаза), проходящие в первые дни менструации.

Наиболее частые симптомы:

  • усталость;
  • раздраженность;
  • тревога;
  • боль в груди;
  • вздутие живота;
  • перепады настроения;
  • головная боль.

Невролог объясняет, что у большинства женщин такие симптомы стали в течение повторных менструальных циклов, а беспокоят в среднем 6 дней.

Лекарственные препараты. Фото: Pexels

Симптомы ПМС начинаются в любое время после менархе, но обычно до 20 лет и продолжаются в течение всей репродуктивной жизни. 2% всех женщин имеют тяжелую форму ПМС – предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР).

ПМДР, в отличие от ПМС, характеризуется, как правило, более тяжелыми эмоциональными нарушениями, в значительной степени инвалидизирующими женщину.

ПМС и ПМДР полностью проходят после менопаузы и временно во время беременности или при любом нарушении овуляторных циклов.

Как лечить ПМС?

Лечение легких форм ПМС базируется на регулярных занятиях спортом и модификации образа жизни (упражнения и методы релаксации), — сказал Давид Щербина.

Физические упражнения. Фото: Pexels

Продолжая тему предменструального синдрома, врач рассказал о тяжелой форме – предменструальном дисфорическом расстройстве (ПМДР).

По исследованиям до 2% всех женщин в мире болеют ПМДР.

Вы должны набрать минимум 5 симптомов, при этом, хоть один из первых четырех должен быть обязательно:

  • Выраженная эмоциональная лабильность (например, перепады настроения: ощущение внезапной грусти или плаксивости);
  • Выражена раздражительность, гнев или усиление межличностных конфликтов с окружающими;
  • Выраженное депрессивное настроение, чувство безнадежности или самокритические мысли;
  • Выраженное беспокойство и/или чувство напряженности;
  • Снижение интереса к привычной деятельности (например, работа, друзья, хобби);
  • Трудности с концентрацией и удержанием внимания на чем-то;
  • Вялость, легкая утомляемость или заметная потеря энергии;
  • Выраженное изменение аппетита; переедание; или определенные пищевые желания;
  • Повышенная сонливость или бессонница;
  • ощущение подавленности или выхода из под контроля;
  • Физические симптомы, такие как болезненность или отек груди, боли в суставах или мышцах, ощущение "вздутия живота", увеличение веса.

Ранее мы писали, что диетология назвала причину, почему утром трудно просыпаться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас