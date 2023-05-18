Чому вранці немає енергії

Дієтологиня назвала причину, чому вранці важко прокидатися
Якщо ви прокидаєтесь з відчуттям, що у вас немає енергії, навіть якщо ви попали достатню кількість годин, це може свідчити про дефіцит заліза в організмі.
Про це повідомила дієтологиня Юлія Макаренкова.
Найпоширеніша причина відчуття слабкості — залізодефіцитна анемія
"Найчастіша причина відсутності енергії — це залізодефіцитна анемія. Щоб наш організм отримував енергію потрібно дві речі — це глюкоза, яка є джерелом енергії і друге це кисень, в транспорті якого якраз бере участь залізо. Немає заліза — немає енергії", — повідомила дієтологиня.
Найчастіші причини анемії:
- рясні кровотечі з циклом у жiнок;
- погане засвоєння на рівні кишкiвника, є СІБР;
- низка кислотність шлунка;
- мало білка в раціоні;
- надлишок вуглеводів та солодкого в раціоні.
В яких продуктах міститься залізо?
- печінка та субпродукти;
- баранина, качка;
- яловичина;
- консервовані морепродукти;
- креветки;
- курка;
- риба сімейства лососевих.
Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла, чи можна запивати їжу кавою.