Чому вранці немає енергії

Людина прокидається. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Якщо ви прокидаєтесь з відчуттям, що у вас немає енергії, навіть якщо ви попали достатню кількість годин, це може свідчити про дефіцит заліза в організмі.

Про це повідомила дієтологиня Юлія Макаренкова.

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"Найчастіша причина відсутності енергії — це залізодефіцитна анемія. Щоб наш організм отримував енергію потрібно дві речі — це глюкоза, яка є джерелом енергії і друге це кисень, в транспорті якого якраз бере участь залізо. Немає заліза — немає енергії", — повідомила дієтологиня.

Сонливість зранку. Фото: Freepik

Найчастіші причини анемії:

рясні кровотечі з циклом у жiнок;

погане засвоєння на рівні кишкiвника, є СІБР;

низка кислотність шлунка;

мало білка в раціоні;

надлишок вуглеводів та солодкого в раціоні.

Продукти багаті залізом. Фото: Freepik

В яких продуктах міститься залізо?

печінка та субпродукти;

баранина, качка;

яловичина;

консервовані морепродукти;

креветки;

курка;

риба сімейства лососевих.

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