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Дієтологиня назвала причину, чому вранці важко прокидатися

18 травня 2023 10:52
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чому вранці немає енергії
Людина прокидається. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Якщо ви прокидаєтесь з відчуттям, що у вас немає енергії, навіть якщо ви попали достатню кількість годин, це може свідчити про дефіцит заліза в організмі. 

Про це повідомила дієтологиня Юлія Макаренкова

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Найпоширеніша причина відчуття слабкості — залізодефіцитна анемія

"Найчастіша причина відсутності енергії — це залізодефіцитна анемія. Щоб наш організм отримував енергію потрібно дві речі — це глюкоза, яка є джерелом енергії  і друге це кисень, в транспорті якого якраз бере участь залізо. Немає заліза — немає енергії", — повідомила дієтологиня.

Сонливість зранку. Фото: Freepik

Найчастіші причини анемії:

  • рясні кровотечі з циклом у жiнок;
  • погане засвоєння на рівні кишкiвника, є СІБР;
  • низка кислотність шлунка;
  • мало білка в раціоні;
  • надлишок вуглеводів та солодкого в раціоні.
Продукти багаті залізом. Фото: Freepik

В яких продуктах міститься залізо?

  • печінка та субпродукти;
  • баранина, качка;
  • яловичина;
  • консервовані морепродукти;
  • креветки;
  • курка;
  • риба сімейства лососевих.

Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла, чи можна запивати їжу кавою.

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